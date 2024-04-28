В Москве привезли трофейный танк Leopard на выставку на Поклонной горе

На некоторой технике есть опознавательные знаки нацформирований. В частности, на бронеавтомобиле Mamba Mk2 производства ЮАР нанесен знак националистического формирования «Кракен». Кроме того, на площадке представлена трофейная американская гаубица M777.
Минобороны России сообщало, что 1 мая откроет выставку трофейной техники перед Музеем Победы на Поклонной горе. Она продлится месяц.
Для посетителей будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.
Также будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских военнослужащих. Образцы трофейной техники будут выставлены на площади перед Музеем Победы на Поклонной горе, их разделят на несколько тематических зон. Для удобства посетителей там разместят информационные стенды с данными о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, о месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими.
Ранее на площадку уже доставили около трех десятков единиц трофейной техники, включая немецкую БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113 и бронемашину MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, а также шведскую БМП CV90, захваченные российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции.