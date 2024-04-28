В Москве привезли трофейный танк Leopard на выставку на Поклонной горе

Также будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских военнослужащих. Образцы трофейной техники будут выставлены на площади перед Музеем Победы на Поклонной горе, их разделят на несколько тематических зон. Для удобства посетителей там разместят информационные стенды с данными о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, о месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими.