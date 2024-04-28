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Депутат ФРГ заявил, что правительство мешает расследованию взрывов на «Северных потоках»

БЕРЛИН, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство Германии препятствует расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и замалчивает информацию о нем. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

Источник: AP 2023

Он отметил, что инициативу КНР о проведении международного расследования диверсий на трубопроводах под руководством ООН следует приветствовать.

«Нет сомнений в том, что главными подозреваемыми являются США. Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры. Так что, как и прежде, будет выступать против такого расследования на международном уровне», — заявил Котре на просьбу прокомментировать китайскую инициативу.

Тем самым, по его мнению, правительство Германии еще раз показывает, что не является представителем немецких интересов, а работает против них. В то же время депутат высказал мнение, что правительство Германии не станет сотрудничать с РФ в рамках возможного международного расследования.

«Правительство своей санкционной политикой и агрессивной риторикой в отношении России признает, что это наносит ущерб благосостоянию, активам и безопасности немцев», — подчеркнул Котре. «Даже на этом фоне маловероятно, что оно будет сотрудничать с Россией на благо немцев», — резюмировал он.

Ранее в МИД Германии сообщили ТАСС, что расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» проводится Генеральной прокуратурой ФРГ. Власти Германии неоднократно заявляли, что по всем вопросам, касающимся расследования подрывов «Северных потоков» следует обращаться в Генпрокуратуру ФРГ.

26 апреля заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что КНР призывает запустить международное расследование в связи с терактом на «Северных потоках», в рамках которого страны будут активно сотрудничать с Россией. Китайский дипломат выразил уверенность в том, что международное сообщество и Совет Безопасности ООН должны «избегать двойных стандартов» в этом вопросе.

Заместитель китайского постпреда добавил, что распространенный Россией проект заявления СБ ООН по «Северным потокам» «объективно описывает ситуацию». Гэн Шуан также подчеркнул, что ведущееся расследование не позволило установить истинных причин случившегося.