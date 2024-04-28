Telegraph: Британия намерена разработать к 2030 году собственные гиперзвуковые ракеты

«Подобные передовые проекты возможны только благодаря новым огромным инвестициям, которое правительство сделало на этой неделе в оборонные инновации», — сообщил газете неназванный источник в Минобороны. 23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о том, что Лондон переведет свою оборонную промышленность на военные рельсы, доведя расходы на оборону до 2,5% ВВП. Сейчас они составляют 2,3%. Таким образом финансирование вырастет с ?64,6 млрд ($80,3 млрд) в 2024 году до ?78,2 млрд в 2028 году и затем до ?87 млрд к 2030−2031 годам.