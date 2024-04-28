НПО машиностроения запатентовало новый высокоманевренный реактивный БПЛА

В 2023 году сообщалось, что НПО машиностроения рассматривает проект по созданию высокоманевренных малозаметных ударных БПЛА с реактивным двигателем. В докладе специалистов предприятия отмечалось, что этот класс беспилотников за счет сочетания свойств высокой маневренности и малой радиолокационной заметности будет способен действовать в условиях противодействия эшелонированной противовоздушной обороны и истребителей-перехватчиков. Кроме того, говорилось в докладе, он может эффективно выполнять функции, свойственные пилотируемой штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации и при этом обладать значительно меньшей, по сравнению с пилотируемыми самолетами и вертолетами, стоимостью изготовления и обслуживания.