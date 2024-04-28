Посол Литвы намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

«Похоже, печально известный твит (ныне министра иностранных дел Польши. — “Газета.Ru”) Радослава Сикорского о диверсии на “Северном потоке”, который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — заявил зампостпреда.