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Зеленский потребовал от Запада еще больше ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных стран поставить Киеву больше систем противовоздушной обороны Patriot, чем просил месяцем ранее. Новые требования он озвучил в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине. И это минимум», — сказал Зеленский.

При этом в марте украинский лидер просил поставить Украине лишь пять систем Patriot, необходимых, по его словам, для защиты промышленности страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский в конце прошлого года назвал спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону крайний срок, когда американские законодатели должны одобрить выделение помощи Украине. Он поставил срок на «март или апрель», предупредив, что после этого у Киева закончится оружие.