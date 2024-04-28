ТАСС: в Днепровскую флотилию войдут подразделения береговых войск ВМФ

Собеседник госагентства рассказал, что формирование Днепровской флотилии запущено с начала года. «В ее составе сейчас формируются в том числе отдельный батальон морской пехоты и отдельный береговой ракетный дивизион с перспективами расширения. Эти подразделения создаются в первую очередь на базе береговых войск Каспийской флотилии, а также Черноморского и Балтийского флотов», — сказал он.