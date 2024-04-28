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ТАСС: в Днепровскую флотилию войдут подразделения береговых войск ВМФ

В состав возрождаемой Днепровской военной флотилии Военно-морского флота в ближайшее время войдут отдельные батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион, сообщил источник ТАСС, близкий к силовым структурам Крыма. Решается вопрос с обеспечением вертолетами в десантно-штурмовом оснащении.

Источник: Reuters

Собеседник госагентства рассказал, что формирование Днепровской флотилии запущено с начала года. «В ее составе сейчас формируются в том числе отдельный батальон морской пехоты и отдельный береговой ракетный дивизион с перспективами расширения. Эти подразделения создаются в первую очередь на базе береговых войск Каспийской флотилии, а также Черноморского и Балтийского флотов», — сказал он.

По словам источника ТАСС, в ближайшее время новое оперативное объединение примет подразделения морских пехотинцев и береговых ракетчиков с вооружением и техникой.

О формировании Днепровской военной флотилии министр обороны Сергей Шойгу объявил в марте. Бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко ранее говорил ТАСС, что в состав могут быть переданы артиллерийские катера из состава Каспийской флотилии. В целом, по его словам, в состав должны войти бригада малых ракетных кораблей, артиллерийские и ракетные катера, речные тральщики, подразделения морской пехоты, береговые ракетные и артиллерийские части.