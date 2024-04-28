В Уфе Никита Марченков высоко оценил научный потенциал Евразийского НОЦ.

Уфу с официальным визитом посетил председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, кандидат физико-математических наук, руководитель комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков.
Цель его визита в столицу Башкортостана — знакомство с научно-образовательным потенциалом региона и деятельностью Евразийского НОЦ мирового уровня. Первой точкой маршрута стал Межвузовский студенческий Кампус Евразийского НОЦ. Председатель КорСовета не только смог познакомиться с лабораториями кампуса, но и с учеными НОЦ, которые реализуют прорывные исследования.
«Сегодня крайне важным является создание кампусов мирового уровня, таких, как в Башкортостане. Мы посмотрели лаборатории. Здорово, что в одном помещении находятся разные по своему функционалу лаборатории, потому что сегодня наука выполняется именно на стыке различных исследовательских дисциплин. Здесь рядом и энергетика, и медицина, и беспилотные летательные аппараты, айти класс. Важно, чтобы ученые из разных областей “вместе жили”, вместе работали. Как мне кажется, в этом смысле цель таких кампусов в данном проекте реализуется в полном объеме. Видно, что еще только начинается заполнение этого кампуса научным оборудованием, но уже сегодня можно представить масштаб того, что будет создано. После строительства второй очереди представляется, что действительно это станет полноценной точкой притяжения для молодежи и получения прорывных научных результатов», — отметил Никита Марченков.
Директор управляющей компании Евразийского НОЦ Наталия Латыпова познакомила гостя и с творческим пространством Дома Евразийского НОЦ, где состоялась встреча с президиумом клуба молодых ученых, представителями советов молодых ученых из ведущих университетов и научных организаций. В неформальной обстановке обсудили насущные вопросы.
«От лица руководства региона благодарим вас за проявленный интерес к Башкортостану. За последние годы наш регион стал заметной точкой на научной карте страны — в республике внедряются современные меры поддержки ученых, для реализации прорывных научных проектов привлекаются ученые с мировым именем. Башкортостан становится все более привлекательным местом для экспорта образования. Именно поэтому за последний год в регионе мы наблюдаем увеличение аудитории, которая заинтересована в получении научно-образовательных услуг», — сказал начальник экспертного управления Главы РБ Сергей Путенихин.
Никита Марченков высоко оценил существующие в регионе программы поддержки молодых ученых и финансирования перспективных проектов, которые предлагает республика наряду с федеральными инструментами. По словам эксперта, меры поддержки исследователей в регионе достойны тиражирования и в другие субъекты страны.
«Действительно для нас — для координационного совета по делам молодежи, который я возглавляю очень важно путешествовать по России, смотреть, как и где устроена наука. Уже здесь за неполные полдня для себя много удалось почерпнуть. И по возвращению буду обсуждать это с коллегами, потому что надо тиражировать региональные инструменты поддержки молодых исследователей. Мы этой темой тоже активно занимаемся. В Башкортостане очень много хороших примеров, которые, как мне кажется, нужно взять на вооружение в других регионах тоже», — пояснил председатель КорСовета.
Главной темой встречи молодых ученых Евразийского НОЦ с гостем стала тема развития науки с точки зрения молодых исследователей. За круглым столом обсудили существующие проблемы и возможные пути их решения, молодые ученые НОЦ поделились лучшими практиками развития научной мысли.
«Важно создавать инфраструктуру и ставить интересные задачи перед исследователями. Все эти направления реализуются, и Башкортостан неизменно занимает ведущие позиции в рейтинге научно-технологического развития регионов», — подчеркнул Марченков.
В рамках встречи были достигнуты договоренности о более тесном сотрудничестве КорСовета с научной молодежью республики и привлечении их к федеральным мероприятиям, законотворческой деятельности.
«Мы обсудили возможные форматы работы КорСовета с клубом молодых ученых Евразийского НОЦ. Начнем с того, что более интенсивно будем погружать нашу научную молодежь в федеральные мероприятия, организуемые координационным советом — это Всероссийский съезд молодых учёных студенческих и научных обществ, который пройдет во Владивостоке в июле, IV Конгресс молодых ученых, который пройдёт в Сириусе в ноябре. Уже сейчас наши молодые ученые дают предложения по деловой программе этих мероприятий», — рассказала председатель клуба молодых ученых Евразийского НОЦ Айгюль Шадрина.
На встрече обсуждались возможности расширения программы лояльности «Менделеевская карта» и предоставления привилегий молодым ученым в рамках региональных возможностей с привлечением республиканских компаний, в том числе культурных и спортивных, также включение в программу IV Конгресса молодых ученых панельной дискуссии, предметом обсуждения которой может стать развитие научно-технологического потенциала республики. Кроме того, Башкортостан появится на российской карте научного туризма. Проект председателю КорСовета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию презентовала директор управляющей компании Евразийского НОЦ Наталия Латыпова.
«Никита Владимирович познакомился с научным потенциалом Башкортостана, нашими лучшими практиками. Мы презентовали ему наш новый проект — научно-популярный туризм в Республике Башкортостан. Евразийский НОЦ разработал 9 маршрутов не только по научной Уфе, но и по республике: в Янган-Тау, Торатау. Мы получили высокую оценку эксперта по разработанным маршрутам. Важно, что проект научно-популярного туризма, который будет реализовываться в Башкортостане помимо кампуса и лабораторий участников Евразийского НОЦ, объединит еще и реальные места производства, где достижения наших ученых внедряются в практическую плоскость», — сказала Наталия Латыпова.
Никита Марченков продолжил общение с молодыми учеными и студентами университетов и научных организаций НОЦ в формате «Открытого разговора».
«Если говорить о том, что сегодня нужно молодежи — то мне видятся три основные вещи. Первое — это интересные научные задачи: недавно президент РФ утвердил обновленную стратегию научно-технологического развития России, в которой сформулированы, так называемые, большие вызовы и приоритеты. Сейчас молодые ученые, ориентируясь на эти приоритеты, получили те самые большие задачи и осознание своей востребованности для общества — это крайне важно. Посещая лаборатории, общаясь с молодыми учеными, я услышал то, что люди понимают свою важность. В медицинской лаборатории, например, разрабатывают препараты, а в соседней генетической лаборатории исследуют различные особенности строения генома — ученые понимают, как они встраиваются в большую систему приоритетов государства. Второе — это наличие инфраструктуры. И в этом смысле, те планы по развитию, которые сегодня здесь удалось увидеть, в том случае, когда они будут реализованы, конечно, станут полноценным стимулом для молодежи творить и исследовать. Третье — это ресурсное обеспечение, в том числе, и финансовое. Важно, что на уровне региона также развит большой спектр инструментов поддержки молодых ученых, направленных и на жилищную поддержку, и на стажировки молодым исследователям, и на непосредственно выполнение своих исследовательских задач», — подчеркнул Никита Марченков.