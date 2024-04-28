В Уфе Никита Марченков высоко оценил научный потенциал Евразийского НОЦ.

«Если говорить о том, что сегодня нужно молодежи — то мне видятся три основные вещи. Первое — это интересные научные задачи: недавно президент РФ утвердил обновленную стратегию научно-технологического развития России, в которой сформулированы, так называемые, большие вызовы и приоритеты. Сейчас молодые ученые, ориентируясь на эти приоритеты, получили те самые большие задачи и осознание своей востребованности для общества — это крайне важно. Посещая лаборатории, общаясь с молодыми учеными, я услышал то, что люди понимают свою важность. В медицинской лаборатории, например, разрабатывают препараты, а в соседней генетической лаборатории исследуют различные особенности строения генома — ученые понимают, как они встраиваются в большую систему приоритетов государства. Второе — это наличие инфраструктуры. И в этом смысле, те планы по развитию, которые сегодня здесь удалось увидеть, в том случае, когда они будут реализованы, конечно, станут полноценным стимулом для молодежи творить и исследовать. Третье — это ресурсное обеспечение, в том числе, и финансовое. Важно, что на уровне региона также развит большой спектр инструментов поддержки молодых ученых, направленных и на жилищную поддержку, и на стажировки молодым исследователям, и на непосредственно выполнение своих исследовательских задач», — подчеркнул Никита Марченков.