МИД РФ прокомментировал информацию о застрявших на границе с Казахстаном таджикистанцах

Ранее в МИД Таджикистана сообщили послу России в Душанбе Семену Григорьеву, что республика обеспокоена проблемами, с которыми в последние время сталкиваются ее граждане при пересечении границы РФ.
Мария Захарова отметила, что трудности с переходом границы России и Казахстана иностранцами связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической угрозы, возникшей после теракта в «Крокус сити холле».
«В связи с этим на пунктах пропуска через госграницу, в том числе в ряде аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля. Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации».
Россия рассчитывает на понимание. Также официальный представитель МИД особо отметила, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц.
Отмечается, что изменений в список оснований для наложения запрета на въезд не вносилось, дополнительные препятствия для пересечения границы иностранными гражданами при условии наличия необходимых документов отсутствуют.
Уточняется, что на границе находятся не более 30 человек, и в приоритете — дети, женщины и пожилые люди.