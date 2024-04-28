На Украине заблокировали более 2,5 тыс. сайтов с азартными играми

Ранее Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и усилении контроля за азартными играми.
«По результатам направленных правоохранителям рекомендаций по блокированию противоправных ресурсов заблокировано более 2 500 вебсайтов, которые обеспечивали проведение азартных игр», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора. Отмечается, что по состоянию на апрель нынешнего года возбуждено более 450 уголовных дел по фактам незаконной организации азартных игр, обвинения предъявлены 21 человеку. В прошлом году по тем же фактам было зарегистрировано 169 правонарушений, обвинения были предъявлены 74 фигурантам.
Принятый в первом чтении украинским парламентом законопроект об усилении контроля за игорным бизнесом предусматривает как ограничение рекламы азартных игр, так и введение мер противодействия запрещенным азартным играм в интернете.
20 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете. Таким образом, было введено в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее в том числе ограничение рекламы онлайн-казино, определение лимитов игры в неделю, лимитов затрат, введение ограничений для военных. Службе безопасности Украины поручено провести проверки организаторов азартных игр.
Игорный бизнес на Украине был легализован в августе 2020 года. Как отмечали украинские СМИ, игровая зависимость охватила всю страну. В условиях военного положения в Киеве и окрестностях круглосуточно продолжали работать десятки казино. Налоговые поступления в бюджет от игорного бизнеса составили в 2023 году 10,4 млрд гривен ($272,5 млн). По данным Нацбанка, сумма ежедневных проигрышей украинцев в казино в 2023 году составляла около 400 млн гривен ($10,18 млн). Ранее отмечалось, что от игровой зависимости страдают 90% военных на передовой, что прямо сказывается на моральном состоянии армии.