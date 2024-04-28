На Украине заблокировали более 2,5 тыс. сайтов с азартными играми

Игорный бизнес на Украине был легализован в августе 2020 года. Как отмечали украинские СМИ, игровая зависимость охватила всю страну. В условиях военного положения в Киеве и окрестностях круглосуточно продолжали работать десятки казино. Налоговые поступления в бюджет от игорного бизнеса составили в 2023 году 10,4 млрд гривен ($272,5 млн). По данным Нацбанка, сумма ежедневных проигрышей украинцев в казино в 2023 году составляла около 400 млн гривен ($10,18 млн). Ранее отмечалось, что от игровой зависимости страдают 90% военных на передовой, что прямо сказывается на моральном состоянии армии.