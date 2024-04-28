Конституционному Суду Республики Беларусь — 30 лет

КС сумел занять надлежащее место как в системе судебной власти, так и в механизме защиты прав и свобод граждан. Он обеспечивает принцип верховенства права и единства отечественной правовой системы, сохраняет фундаментальные конституционные ценности и составляющие их основу идеи общественного согласия и социальной справедливости.