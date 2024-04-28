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Конституционному Суду Республики Беларусь — 30 лет

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 30 лет со дня образования Конституционного Суда Республики Беларусь.

Источник: Reuters

Конституционный Суд был сформирован 28 апреля 1994 года, практически сразу после принятия Конституции Республики Беларусь. С этого момента появился новый для белорусского государства орган судебной власти.

КС сумел занять надлежащее место как в системе судебной власти, так и в механизме защиты прав и свобод граждан. Он обеспечивает принцип верховенства права и единства отечественной правовой системы, сохраняет фундаментальные конституционные ценности и составляющие их основу идеи общественного согласия и социальной справедливости.

Суд формируется в количестве 12 судей из высококвалифицированных специалистов в области права. Председатель, заместитель председателя и судьи избираются и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием. Председатель и заместитель председателя Конституционного Суда избираются из числа судей Конституционного Суда. Судьи избираются на 11 лет.

4 апреля 2024 года в Минске прошла международная конференция, посвященная 30-летию со дня создания Конституционного Суда Республики Беларусь, «Верховенство Конституции: конституционные изменения и современное развитие конституционного контроля». В ней приняли участие делегации конституционных судов Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также судьи Конституционного Суда Республики Беларусь, представители государственных органов, ведущие ученые-конституционисты.