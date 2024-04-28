Оргеев отметил День государственного флага: Город украсили символы нашей национальной идентичности

«Оргеев уважает традиции и ценности своего народа. Три цвета — красный, желтый и синий — идентифицируют нас как нацию, и мы гордимся тем, что триколор развевается не только на ветру, но и в наших сердцах. Он вселяет в нас уверенность в будущем, уверенность в том, что на земле будет мир, в муниципии Оргеев будет мир. Я хочу поздравить вас с этим важным для всех нас праздником, который определяет нас как нацию и как государство. С праздником, Республика Молдова! С праздником, муниципий Оргеев», — сказала она.