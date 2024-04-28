Оргеев отметил День государственного флага: Город украсили символы нашей национальной идентичности

Город нарядился в праздничные одежды, а на площади Василе Лупу прозвучали речи в честь этого символа нашей национальной идентичности.
Примэрия муниципия позаботилась о том, чтобы украсить город в духе этого дня — тысячи триколоров усеяли улицы, создавая особую атмосферу.
Рано утром перед администрацией состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, во время которой звучали тематические песни и стихи.
Затем примар муниципия Оргеев Татьяна Кочу рассказала о важности хранения символов, которые определяют нас как народ.
«Оргеев уважает традиции и ценности своего народа. Три цвета — красный, желтый и синий — идентифицируют нас как нацию, и мы гордимся тем, что триколор развевается не только на ветру, но и в наших сердцах. Он вселяет в нас уверенность в будущем, уверенность в том, что на земле будет мир, в муниципии Оргеев будет мир. Я хочу поздравить вас с этим важным для всех нас праздником, который определяет нас как нацию и как государство. С праздником, Республика Молдова! С праздником, муниципий Оргеев», — сказала она.
Вице-примар Валериан Кристя говорил о значении триколора.
«Этот флаг представляет нашу страну, наши нужды, наши радости. Синий цвет — это небо, а значит, мы хотим мира. Желтый цвет символизирует пшеницу, богатство и достаток. А красный цвет символизирует кровь наших предков», — отметил он.
А вице-примар Кристина Кожокарь отметила, что оргеевцы всегда чтили традиции и национальные ценности Республики Молдова.
«Наше сообщество хранит пламя традиций и ценностей наших предков. Государственный флаг — это наш национальный символ, который сияет как маяк единства, достоинства и свободы нашего народа. Это зеркало нашего народа, которое наполняет наши сердца гордостью», — сказала она.
Напомним, что государственный флаг был официально утвержден в 1990 году, а День флага был учрежден в 2010 году.