В МИД РФ заявили, что Россия продолжит развенчивать фейки Украины о событиях в Буче

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Москва не собирается мириться с фейками, которые киевский режим распространяет о событиях в Буче, и продолжит рассказывать мировому сообществу правду. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
Ранее в ответ на ноту постоянного представительства России при ООН киевская сторона выступила со своей версией событий в Буче.
«Мы не собираемся мириться с подобными фейками и продолжим открывать мировому сообществу глаза на происходящее, рассказывать о попытках манипулировать массовым сознанием», — заявила Захарова.
Она также отметила, что до сих пор не проведено полноформатное расследование этой трагедии. «Не получены ответы на конкретные вопросы: фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти, результаты патологоанатомической экспертизы с указанием характера ранений, повлекших смерть, — указала дипломат. — Это значит одно: киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя».
О событиях в Буче.
В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Министерство обороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.
Однако известно, в том числе из заявлений главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, что российская армия вышла из населенного пункта еще 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.