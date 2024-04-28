В МИД РФ заявили, что Россия продолжит развенчивать фейки Украины о событиях в Буче

Она также отметила, что до сих пор не проведено полноформатное расследование этой трагедии. «Не получены ответы на конкретные вопросы: фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти, результаты патологоанатомической экспертизы с указанием характера ранений, повлекших смерть, — указала дипломат. — Это значит одно: киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя».