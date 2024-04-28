В России прокомментировали намек посла Литвы на новый удар по Крымскому мосту

«По сути дела, этот литовский, с позволения сказать, дипломат продолжает то, что вызвало уже скандал в международном сообществе, когда германские офицеры обсуждали варианты удара по Крымскому мосту. Только он это сделал более наивно-детскими методами, но в голове абсолютно те же бредовые идеи. Только так это можно воспринимать. Таких дипломатов должно быть поменьше, конечно, в любой дипломатической службе», — прокомментировал Карасин.