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В России прокомментировали намек посла Литвы на новый удар по Крымскому мосту

Намек посла Литвы в Швеции и экс-главы литовского МИД Линаса Линкявичюса на новый удар по Крымскому мосту — болезненное восприятие современных проблем и профессиональная шизофрения, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Источник: Reuters

Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«По сути дела, этот литовский, с позволения сказать, дипломат продолжает то, что вызвало уже скандал в международном сообществе, когда германские офицеры обсуждали варианты удара по Крымскому мосту. Только он это сделал более наивно-детскими методами, но в голове абсолютно те же бредовые идеи. Только так это можно воспринимать. Таких дипломатов должно быть поменьше, конечно, в любой дипломатической службе», — прокомментировал Карасин.

Ранее Линас Линкявичюс на своей странице в соцсети X намекнул на новый удар по Крымскому мосту. Дипломат опубликовал изображение моста и фотографию пуска ракеты. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — добавил он.