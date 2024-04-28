Песков заявил, что легитимность Зеленского скоро многие поставят под сомнение

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Легитимность президента Украины Владимира Зеленского в связи с истечением срока его полномочий и отсутствием выборов скоро окажется под сомнением, в том числе на Украине. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.
«Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность», — сказал Песков, отметив, что это с юридической точки зрения придется сделать в любом случае.
«И ему как-то придется оправдываться. Но для нас главное — мы должны продолжить специальную военную операцию. Мы должны обезопасить себя. И мы должны выполнить те задачи, которые были поставлены с началом [СВО]», — подчеркнул представитель Кремля.
По конституции выборы украинского президента должны были состояться в марте. Действующий глава государства Владимир Зеленский требовал прекратить «вбрасывать в общество» тему выборов, заявив, что они сейчас «не ко времени» и могут пройти только по окончании боевых действий.
Верховный суд Украины открыл производство по иску с требованием к Верховной раде назначить президентские выборы в связи с истечением после 20 мая полномочий Зеленского. Как сообщают украинские СМИ, иск подал житель Чернигова. Истец требует от суда обязать Раду назначить президентские выборы. Украинскому парламенту в рамках производства дано 15 дней, чтобы предоставить объяснение своему решению выборы не назначать.