Песков заявил, что легитимность Зеленского скоро многие поставят под сомнение

«Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность», — сказал Песков, отметив, что это с юридической точки зрения придется сделать в любом случае.