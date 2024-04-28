Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский губернатор Виталий Хоценко проинспектировал обновленный лагерь «Орленок» в Калачинском районе

В воскресенье, 28 апреля 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко в рамках рабочей поездки в Калачинский район оценил ход благоустройства территории и обсудил со специалистами планы дальнейшей модернизации инфраструктуры детского лагеря «Орленок».

Как сообщили в пресс-службе омского облправительства, три новых жилых модуля на 150 мест увеличили вместимость круглогодичного оздоровительного центра до 500 детей в смену. На очереди — модернизация системы водоснабжения лагеря.

На создание трех современных модульных жилых корпусов в этом учреждении детского отдыха и оздоровления Омская область получила из федерального бюджета 80 млн рублей. За счет средств областного бюджета подведены инженерные сети к новым сооружениям, приобретена мебель, выполнено благоустройство вокруг корпусов, заменено освещение на территории лагеря, за счет модернизации увеличена пропускная способность пищеблока.

Также сообщается, что вожатые и педагоги «Орленка» прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе МДЦ «Артек». Учреждение детского отдыха и оздоровления также получило лицензию на образовательную деятельность. На базе лагеря также создан Центр патриотического воспитания молодежи «Авангард».

«Посмотрел подготовку к началу летней оздоровительной кампании обновленного лагеря “Орленок”. Перед заездом детей нужно сделать еще многое. После зимы в некоторых местах нужно заменить плитку и бордюры. Согласно гарантийным обязательствам подрядчик уже приступил к работам. Кроме того, необходимо провести качественное благоустройство и озеленение территории лагеря. Также поставил задачу создать ребятам комфортные зоны отдыха», — заявил Виталий Хоценко.

Как отметил губернатор, с учетом того, что количество детей, которые могут отдохнуть за смену, увеличилось с 350 до 500, министру по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Ивану Колеснику поставлена задача провести работы по бурению еще одной скважины, которая будет обеспечивать дополнительную потребность лагеря в чистой воде. Все работы необходимо завершить к 20 мая.

В пресс-службе омского облправительства сообщили, что на организацию летней оздоровительной кампании 2024 года из бюджета Омской области будет направлено свыше 560 млн рублей.