Омский губернатор Виталий Хоценко проинспектировал обновленный лагерь «Орленок» в Калачинском районе

Как сообщили в пресс-службе омского облправительства, три новых жилых модуля на 150 мест увеличили вместимость круглогодичного оздоровительного центра до 500 детей в смену. На очереди — модернизация системы водоснабжения лагеря.
На создание трех современных модульных жилых корпусов в этом учреждении детского отдыха и оздоровления Омская область получила из федерального бюджета 80 млн рублей. За счет средств областного бюджета подведены инженерные сети к новым сооружениям, приобретена мебель, выполнено благоустройство вокруг корпусов, заменено освещение на территории лагеря, за счет модернизации увеличена пропускная способность пищеблока.
Также сообщается, что вожатые и педагоги «Орленка» прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе МДЦ «Артек». Учреждение детского отдыха и оздоровления также получило лицензию на образовательную деятельность. На базе лагеря также создан Центр патриотического воспитания молодежи «Авангард».
«Посмотрел подготовку к началу летней оздоровительной кампании обновленного лагеря “Орленок”. Перед заездом детей нужно сделать еще многое. После зимы в некоторых местах нужно заменить плитку и бордюры. Согласно гарантийным обязательствам подрядчик уже приступил к работам. Кроме того, необходимо провести качественное благоустройство и озеленение территории лагеря. Также поставил задачу создать ребятам комфортные зоны отдыха», — заявил Виталий Хоценко.
Как отметил губернатор, с учетом того, что количество детей, которые могут отдохнуть за смену, увеличилось с 350 до 500, министру по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Ивану Колеснику поставлена задача провести работы по бурению еще одной скважины, которая будет обеспечивать дополнительную потребность лагеря в чистой воде. Все работы необходимо завершить к 20 мая.
В пресс-службе омского облправительства сообщили, что на организацию летней оздоровительной кампании 2024 года из бюджета Омской области будет направлено свыше 560 млн рублей.