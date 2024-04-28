Омский губернатор Виталий Хоценко проинспектировал обновленный лагерь «Орленок» в Калачинском районе

Как отметил губернатор, с учетом того, что количество детей, которые могут отдохнуть за смену, увеличилось с 350 до 500, министру по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Ивану Колеснику поставлена задача провести работы по бурению еще одной скважины, которая будет обеспечивать дополнительную потребность лагеря в чистой воде. Все работы необходимо завершить к 20 мая.