Еще один населенный пункт исчезнет на севере Казахстана

Акимат постановил исключить из учетных данных село Акбеит Жалтырского сельского округа Астраханского района Акмолинской области, включив его в состав села Жалтыр Жалтырского сельского округа.
«Настоящее постановление акимата Акмолинской области и решение Акмолинского областного маслихата вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции и вводится в действие со дня официального опубликования».
Авторы документа заверили, что принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует финансовых затрат.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале «Открытые НПА». Он будет находиться на обсуждении до 15 мая.
Напомним, осенью прошлого года власти Костанайской области сообщали, что названия 25 сел исчезнут с карты региона — их планируют упразднить и объединить с соседними населенными пунктами.
По данным Министерства национальной экономики, за последние 10 лет в Казахстане исчезли около 600 сел.