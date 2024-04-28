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Еще один населенный пункт исчезнет на севере Казахстана

Акимат Акмолинской области опубликовал проект постановления об изменениях административно-территориального устройства Астраханского района. В соответствии с документом, в районе перестанет существовать еще один населенный пункт, передает Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

Акимат постановил исключить из учетных данных село Акбеит Жалтырского сельского округа Астраханского района Акмолинской области, включив его в состав села Жалтыр Жалтырского сельского округа.

«Настоящее постановление акимата Акмолинской области и решение Акмолинского областного маслихата вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции и вводится в действие со дня официального опубликования».

говорится в проекте постановления.

Авторы документа заверили, что принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует финансовых затрат.

С полным текстом документа можно ознакомиться на портале «Открытые НПА». Он будет находиться на обсуждении до 15 мая.

Напомним, осенью прошлого года власти Костанайской области сообщали, что названия 25 сел исчезнут с карты региона — их планируют упразднить и объединить с соседними населенными пунктами.

По данным Министерства национальной экономики, за последние 10 лет в Казахстане исчезли около 600 сел.