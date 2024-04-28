Лишать гражданства Казахстана будут по-новому

По правилам, загранучреждения должны направлять свои заключения и оформленные документы по вопросам гражданства в Министерство иностранных дел Казахстана после согласования с Комитетом национальной безопасности. Теперь в заключениях по заявлениям о выходе из гражданства необходимо будет указывать точные сведения о том, какие именно обязательства заявитель не исполнил перед Казахстаном.