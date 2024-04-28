Лишать гражданства Казахстана будут по-новому

Согласно документу, в правила приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями Казахстана заявлений по вопросам гражданства вносятся изменения.
По правилам, загранучреждения должны направлять свои заключения и оформленные документы по вопросам гражданства в Министерство иностранных дел Казахстана после согласования с Комитетом национальной безопасности. Теперь в заключениях по заявлениям о выходе из гражданства необходимо будет указывать точные сведения о том, какие именно обязательства заявитель не исполнил перед Казахстаном.
Речь может идти об имущественных обязательствах, с которыми связаны существенные интересы граждан или организаций, об уголовном преследовании, судимости или об отбывании им наказания по вступившему в законную силу приговору суда, либо о том, что выход из гражданства противоречит интересам национальной безопасности Казахстана.
Также разработчики правил решили исключить копии некоторых документов из перечня тех, что необходимы для регистрации утраты гражданства. Среди них: копия решения о выезде в другое государство для постоянного проживания или документ, подтверждающий разрешение о выезде в другое государство для постоянного проживания. Помимо паспорта гражданина Казахстана, при подаче документов можно предоставить удостоверение личности. Раньше принимали только паспорт.
Кроме этого, по новым правилам загранучреждение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации утраты гражданства Казахстана информирует информационно-производственный центр (ИПЦ) при МВД для внесения сведений в базу данных документированного населения.
Изъятые документы, удостоверяющие личность гражданина республики, загранучреждение направляет в ИПЦ для уничтожения в течение месяца со дня регистрации утраты гражданства Казахстана. Раньше документ направляли в Комитет миграционной службы, при этом сроки не уточнялись.