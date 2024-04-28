Еврокомиссар по бюджету приедет в Кишинев на празднование Дня Европы 9 мая

Ранее общественники сообщили, что миссия Евросоюза в Молдове затребовала предоставить ей девятого мая для празднования Дня Европы площадь Великого национального собрания в центре Кишинева. Также будут перекрыты некоторые улицы в центре города по случаю визита «высоких гостей».