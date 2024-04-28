Еврокомиссар по бюджету приедет в Кишинев на празднование Дня Европы 9 мая

Согласно плану мероприятий, приуроченных к празднованию, Хан выступит вместе с главой государства Майей Санду на торжественном открытии мероприятия, посвященного Дню Европы.
Йоханнес Хан прибудет с визитом в Молдову по приглашению президента Майи Санду.
Ранее общественники сообщили, что миссия Евросоюза в Молдове затребовала предоставить ей девятого мая для празднования Дня Европы площадь Великого национального собрания в центре Кишинева. Также будут перекрыты некоторые улицы в центре города по случаю визита «высоких гостей».
Из-за этого участники шествия «Бессмертный полк» не смогут собраться на центральной площади молдавской столицы, которая уже много лет является главным местом сбора.
При этом глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что марш Победы и шествие Бессмертного полка в Кишиневе в любом случае состоится.