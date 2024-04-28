Во Франции создадут спецпрокуратуру в рамках борьбы с ОПГ

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Франции планируют создать отдельную прокуратуру для расследования дел, связанных с организованной преступностью на территории страны. Об этом сообщил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти в интервью газете La Tribune de Dimanche.
«Я занимаюсь разработкой амбициозного плана действий по усилению борьбы с организованной преступностью, особенно против ее верхушки. Я решил создать Национальную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью», — сказал он.
Министр добавил, что эта прокуратура не станет заменой уже существующим механизмам борьбы с ОПГ, а будет призвана «улучшить координацию судебных действий и сделать их более эффективными». По его словам, этот шаг также продиктован положительным опытом работы через специализированные органы вроде Национальной антитеррористической прокуратуры или Национальной финансовой прокуратуры.
Также он заявил о планах добиться более мягких приговоров для преступников, согласившихся сотрудничать со следствием. В качестве примера он привел аналогичный опыт в Италии, где, по его словам, это позволило нанести серьезный удар по мафии. Министр отметил, что во Франции подобный статус имеется, однако оказавшие содействие в раскрытии преступной сети преступники получают меньшую выгоду, чем в Италии. Он также выступил за улучшение их защиты в ходе расследования и после суда, а финансировать это предполагается за счет конфискованных у преступных сетей активов — в 2023 году французские правоохранительные органы конфисковали преступные активы на сумму €1,4 млрд.