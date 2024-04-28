Во Франции создадут спецпрокуратуру в рамках борьбы с ОПГ

Также он заявил о планах добиться более мягких приговоров для преступников, согласившихся сотрудничать со следствием. В качестве примера он привел аналогичный опыт в Италии, где, по его словам, это позволило нанести серьезный удар по мафии. Министр отметил, что во Франции подобный статус имеется, однако оказавшие содействие в раскрытии преступной сети преступники получают меньшую выгоду, чем в Италии. Он также выступил за улучшение их защиты в ходе расследования и после суда, а финансировать это предполагается за счет конфискованных у преступных сетей активов — в 2023 году французские правоохранительные органы конфисковали преступные активы на сумму €1,4 млрд.