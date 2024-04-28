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У Краснодара может появиться первый побратим на Ближнем Востоке

Первым городом-побратимом Краснодара на Ближнем Востоке может стать иранский Кешм.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Прибытие зарубежной делегации ожидается в кубанской столице в мае.

Как рассказали в пресс-службе администрации краевого центра, 27 апреля глава Краснодара Евгений Наумов и мэр Кешма Мирдад Мирдади созвонились по видеосвязи. Они обсудили сотрудничество со свободной экономической зоной, в том числе в сфере инвестиций. Кроме того, стороны заинтересованы в контактах между высшими учебными заведениями и промышленными предприятиями, а также в совместных туристических проектах.

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что сейчас кубанская столица находится в побратимских отношениях с 13 зарубежными городами. Мэр подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Ираном развивается как на муниципальном, так и на государственном уровне. Мирдад Мирдади также обозначил заинтересованность представителей Кешма в дружбе между городами и народами.

Напомним, прошлым летом учебные организации Краснодара и его побратима китайского Харбина подписали соглашения о сотрудничестве.