У Краснодара может появиться первый побратим на Ближнем Востоке

Как рассказали в пресс-службе администрации краевого центра, 27 апреля глава Краснодара Евгений Наумов и мэр Кешма Мирдад Мирдади созвонились по видеосвязи. Они обсудили сотрудничество со свободной экономической зоной, в том числе в сфере инвестиций. Кроме того, стороны заинтересованы в контактах между высшими учебными заведениями и промышленными предприятиями, а также в совместных туристических проектах.