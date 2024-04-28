Захарова: посол США делает публикации о культуре в надежде расположить к себе россиян

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Посол США в РФ Линн Трейси публикациями о культуре надеется расположить к себе россиян, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она напомнила американскому дипломату, что в произведении Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» глава «Великий бал у сатаны» была списана с «вечеринок», которые проводились в 1930-е годы в резиденции занимавшего тогда пост посла США Уильяма Буллита.
Ранее в опубликованном в Telegram-канале посольства США видеоролике Трейси назвала эпизод романа «Великий бал у сатаны» «весенним балом полнолуния». «В преддверии страстной недели посол США Линн Трейси решила расположить к себе россиян, нажав на точки взаимопроникновения культур. Выбрала она для этого вполне себе библейскую тему и наведалась в Дом-музей Булгакова, — отметила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте kp.ru. — Люблю, когда англосаксы решают рассказать нам о нашей культуре. Что же, начнем разбор. То, что посол Трейси называет “весенним балом полнолуния” мы называем “балом у сатаны”. Потому что это оно и есть».
«Михаил Афанасьевич и вправду писал сцену адского шабаша с натуры — действо разворачивалось именно в резиденции американского посла, — пояснила Захарова. — Я понимаю, что осилить Булгакова, да еще и с толкованием булгаковедов и теологов, — задача не для американского посла в России. Но ведь есть же мемуары бывших коллег и предшественников посла Трейси».
«Госпожа Трейси, настойчивое внимание к Михаилу Афанасьевичу со стороны американских дипломатов не прошло даром. Образ свободно говорящего на иностранных языках “профессора с Запада” с буквой W на визитке (William Bullitt), которую успел разглядеть поэт Бездомный, и бал у сатаны получились значительно ярче именно благодаря этому страшному опыту общения с вашим предшественником — послом США в СССР Уильямом Буллитом, — указала официальный представитель МИД РФ. — И хотя это было почти сто лет назад, мы прекрасно помним, какие мракобесные вечеринки со зверями и козлами устраивали американские дипломаты в резиденции, на фоне которой вы позируете».