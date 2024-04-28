Захарова: посол США делает публикации о культуре в надежде расположить к себе россиян

«Госпожа Трейси, настойчивое внимание к Михаилу Афанасьевичу со стороны американских дипломатов не прошло даром. Образ свободно говорящего на иностранных языках “профессора с Запада” с буквой W на визитке (William Bullitt), которую успел разглядеть поэт Бездомный, и бал у сатаны получились значительно ярче именно благодаря этому страшному опыту общения с вашим предшественником — послом США в СССР Уильямом Буллитом, — указала официальный представитель МИД РФ. — И хотя это было почти сто лет назад, мы прекрасно помним, какие мракобесные вечеринки со зверями и козлами устраивали американские дипломаты в резиденции, на фоне которой вы позируете».