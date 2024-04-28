Посол Армении в ЕС заявил, что Ереван не собирается подрывать интересы РФ на Южном Кавказе

ЕРЕВАН, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Армении не будут пытаться подрывать интересы России на Южном Кавказе, республика хочет налаживать отношения и с РФ, и со странами Евросоюза. Об этом в интервью газете Politico сообщил посол Армении в ЕС Тигран Балаян.
«География Армении означает, что она исторически и практически имеет так много связей с Россией, что только люди, занимающиеся фантасмагорией, думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе», — сказал он. Как отмечает газета, Балаян настаивает, что сближения Армении с Евросоюзом не несет угрозы РФ.
По его словам, национальные интересы Армении «требуют, чтобы у нас были образцовые отношения с ЕС и всеми его государствами-членами». В то же время это не исключает поддержания хороших двусторонних отношений Еревана с Москвой, добавил посол.
Балаян также заявил, что неучастие Армении в деятельности ОДКБ, присутствие военнослужащих США на учениях в республике, работу гражданской миссии ЕС в стране, а также активизацию усилий властей Армении по предотвращению нарушения антироссийских санкций не следует рассматривать как «поворот к Западу» за счет России.
Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью изданию Arab News заявил, что отношения Еревана и Москвы находятся не на самой высокой точке, но над решением имеющихся проблем работа идет. Он также отметил, что на данном этапе Ереван активно углубляет сотрудничество с ЕС и США, которые заинтересованы в укреплении экономической стабильности Армении, а у граждан страны есть европейские стремления.