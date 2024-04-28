Посол Армении в ЕС заявил, что Ереван не собирается подрывать интересы РФ на Южном Кавказе

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью изданию Arab News заявил, что отношения Еревана и Москвы находятся не на самой высокой точке, но над решением имеющихся проблем работа идет. Он также отметил, что на данном этапе Ереван активно углубляет сотрудничество с ЕС и США, которые заинтересованы в укреплении экономической стабильности Армении, а у граждан страны есть европейские стремления.