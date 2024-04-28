В Белом доме прокомментировали массовые задержания в университетах

«Президент знает, что люди сильно переживают из-за войны в Газе. Он понимает и уважает это, — сказал Кирби в эфире телеканала ABC. — Мы определенно поддерживаем право на мирные протесты и определенно хотим, чтобы никто не пострадал в ходе мирных протестов. Однако мы осуждаем антисемитские высказывания, о которых мы слышим в последнее время. Мы понимаем, что протесты важны, но они должны оставаться мирными».