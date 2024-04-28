В Белом доме прокомментировали массовые задержания в университетах

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден понимает и уважает чувства людей, которые принимают участие в акциях в поддержку Палестины в американских университетах, однако протесты должны носить мирный характер. Таким образом прокомментировал массовые задержания участников этих акций координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Президент знает, что люди сильно переживают из-за войны в Газе. Он понимает и уважает это, — сказал Кирби в эфире телеканала ABC. — Мы определенно поддерживаем право на мирные протесты и определенно хотим, чтобы никто не пострадал в ходе мирных протестов. Однако мы осуждаем антисемитские высказывания, о которых мы слышим в последнее время. Мы понимаем, что протесты важны, но они должны оставаться мирными».
В Соединенных Штатах продолжаются протесты против поддержки Израиля. Газета The New York Times 27 апреля сообщила, что студенческие акции в поддержку Палестины привели к задержанию в США свыше 700 человек.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.