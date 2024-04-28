В Киеве заявили, что ведут переговоры с Вашингтоном об объемах поддержки на 10 лет вперед

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Представители Украины и США в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас наши команды — Украины и Соединенных Штатов — работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие 10 лет. Это и военная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия», — сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
По словам Зеленского, цель Киева заключается в том, чтобы сделать соглашение с США «наиболее сильным» из всех подобных ему документов, которые Украина уже заключила или собирается подписать с другими союзниками.
Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Украина уже подписала с Великобританией, Германией, Данией, Италией, Канадой, Латвией, Нидерландами, Финляндией и Францией. Они заключены на 10 лет. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в этих соглашениях нет речи о «гарантиях», но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, и ничего сверх этого никто не обещает.