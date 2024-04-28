Боррель заявил, что европейцы «не будут умирать за Донбасс»

«Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы избежать того, чтобы украинцы на протяжении долгого времени умирали за Донбасс. Мы должны продолжать поддерживать Украину, пока Украина сопротивляется», — сказал он во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде. Трансляция заседания шла в аккаунте форума в соцсети X. Глава европейской дипломатии добавил, что сам конфликт, по его мнению, вряд ли закончится в ближайшее время.