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Боррель заявил, что европейцы «не будут умирать за Донбасс»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Европы должны продолжать поддерживать Украину в текущем конфликте. Евросоюз уже пообещал свою поддержку и намерен ее продолжать, передавая Украине оружие. Это будет происходить вплоть до окончания боевых действий.

Источник: AFP 2023

«Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы избежать того, чтобы украинцы на протяжении долгого времени умирали за Донбасс. Мы должны продолжать поддерживать Украину, пока Украина сопротивляется», — сказал он во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде. Трансляция заседания шла в аккаунте форума в соцсети X. Глава европейской дипломатии добавил, что сам конфликт, по его мнению, вряд ли закончится в ближайшее время.

В марте господин Боррель уже заявлял о недопустимости участия европейских солдат в украинском конфликте. Он тогда подчеркнул, что ЕС должен также сделать все, чтобы «помочь украинцам перестать умирать за Донбасс».

24 апреля Сенат США одобрил выделение $61 млрд на помощь Украине. Администрация США не могла согласовать этот законопроект с ноября 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь, но заявил, что итоги конфликта на территории страны устроят не всех.

Financial Times сообщала, что страны Евросоюза вынуждают Испанию и Грецию поставить Украине системы противовоздушной обороны. При этом, по данным Le Monde, ЕС не хочет отдавать Украине передовые системы ПВО.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины, — в онлайн-трансляции «Ъ».

ЕС
дипломатия