Польский генерал заявил об уязвимости украинской системы ПВО

9 апреля глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина отчаянно просит у сообщества срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Позже газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что страны ЕС отвечают отказом на эти просьбы Киева. По информации издания, он пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение Вооруженных сил Украины свои комплексы Patriot. О готовности отправить на Украину одну систему Patriot сообщило 13 апреля Минобороны ФРГ. Однако в Киеве пока не могут назвать сроки ее получения.