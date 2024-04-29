Польский генерал заявил об уязвимости украинской системы ПВО

«Проблема с отсутствием у украинцев ракет для систем противовоздушной обороны заключается в том, что зенитный зонтик над Украиной становится все более дырявым», — отметил он в интервью порталу Delfi. Скшипчак добавил, что в связи с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не в состоянии сбивать» все ракеты, самолеты и беспилотники РФ.
Киев регулярно сообщает о нехватке систем противовоздушной обороны и ракет для них и просит Запад передать новые комплексы и снаряды. Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна готова брать эти установки на любых условиях.
9 апреля глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина отчаянно просит у сообщества срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Позже газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что страны ЕС отвечают отказом на эти просьбы Киева. По информации издания, он пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение Вооруженных сил Украины свои комплексы Patriot. О готовности отправить на Украину одну систему Patriot сообщило 13 апреля Минобороны ФРГ. Однако в Киеве пока не могут назвать сроки ее получения.