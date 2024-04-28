МИД Украины установил личности убитых в Германии мужчин

В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.