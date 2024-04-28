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МИД Украины установил личности убитых в Германии мужчин

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Обнаруженные в субботу в Германии с колото-резаными ранами граждане Украины были военными, заявили в украинском МИД.

Источник: Reuters

«По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными», — говорится в заявлении украинского МИД, которое приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.

дипломатия
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