Шойгу поздравил отличившиеся в спецоперации части и соединения

Также Шойгу поздравил 50-ю отдельную железнодорожную бригаду с награждением орденом Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач. В частности, военные железнодорожники неоднократно участвовали в ликвидациях чрезвычайных ситуаций во время наводнений на реке Зее, а также на Бурейской ГЭС, восстановлении железнодорожных путей и мостов, чем обеспечили непрерывное движение воинских и гражданских грузов. Бригада сейчас занимается реконструкцией Байкало-Амурской магистрали.