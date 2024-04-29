Шойгу поздравил отличившиеся в спецоперации части и соединения

Министр поздравил 11-ю отдельную гвардейскую инженерную Кингисеппскую бригаду с награждением орденом Суворова за мужество, отвагу и самоотверженность, которые проявил личный состав в СВО, в том числе на самых сложных и ответственных направлениях.
«Успешное выполнение задач по фортификационному оборудованию рубежей обороны, а также установке минно-взрывных заграждений на лисичанском, соледаро-бахмутском, авдеевском, запорожском и каховском направлениях являются образцом отваги и мужества, — сообщили в ведомстве. — В результате профессиональных, решительных действий противник понес значительные потери и не добился своих целей». В Минобороны добавили, что за массовый героизм, храбрость и самоотверженность 420 военнослужащих бригады представлены к государственным наградам.
Также Шойгу поздравил 50-ю отдельную железнодорожную бригаду с награждением орденом Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач. В частности, военные железнодорожники неоднократно участвовали в ликвидациях чрезвычайных ситуаций во время наводнений на реке Зее, а также на Бурейской ГЭС, восстановлении железнодорожных путей и мостов, чем обеспечили непрерывное движение воинских и гражданских грузов. Бригада сейчас занимается реконструкцией Байкало-Амурской магистрали.
«В ходе специальной военной операции личный состав соединения успешно решает задачи по материально-техническому обеспечению подразделений группировки войск “Восток”, а также по охране государственной границы на территории Брянской области, проявляя мужество, отвагу и самоотверженность», — отметили в Минобороны, уточнив, что 90 военнослужащих бригады удостоены госнаград.
Поздравительную телеграмму по случаю награждения орденом Суворова за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе СВО, получили бойцы 90-й зенитной ракетной бригады. Их успешные действия на херсонском и запорожском направлениях названы образцом доблести и исполнения воинского долга. «За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 250 военнослужащих бригады представлены к государственным наградам, — подчеркнули в ведомстве. — Сегодня военнослужащие приближают нашу победу, успешно уничтожая все типы воздушных целей, применяемых противником, при этом прибегая к нестандартным решениям».
Воины-десантники
Министр обороны также поздравил 56-й гвардейский десантно-штурмовой Донской казачий полк с награждением орденом Кутузова за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения СВО.
В Минобороны назвали успешные боевые действия военнослужащих полка на херсонском направлении образцом отваги и мужества. «В результате профессиональных, решительных действий противник понес существенные потери и не достиг своих целей. За массовый героизм, храбрость и самоотверженность 2 294 военнослужащих полка удостоены государственных наград, а восьми из них присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Сегодня, действуя на ореховском направлении, военнослужащие самоотверженно и умело решают задачи, приближая нашу победу», — уточнили в ведомстве.