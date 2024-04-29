Новый Алексеев, отозванный ДЭГ и сборка губернаторов у Трутнева

Все главы дальневосточных регионов прибыли во Владивосток на Совет ДФО под руководством полпреда Юрия Трутнева. Скоро, как там было обещано, мастер-планы начнут показывать не только главе полпредства, но и жителям.
Там же прошло награждение губернатора Приморья Олега Кожемяко медалью «За укрепление боевого содружества», заслуги которого в поддержке участников СВО стали видны из Москвы уже не вооруженным, в отличие от приморских добровольцев, глазом. Еще одно событие, связанное с ним, — политэксперты включили главу Приморья в список на повышение. Правда, в подобные списки Олег Кожемяко попадает уже не меньше десяти лет.
Глава компании DNS Дмитрий Алексеев объявил, что не против вступить в партию «Новые люди», раз туда вливается его Партия Роста. Слияние путем поглощения — понятная для бизнесмена процедура. Учитывая удельный вес сторон в региональном аспекте, не понятно только, кто кого поглощает.
Приморье отозвало свою заявку в ЦИК на проведение ДЭГ, а мэр Владивостока Константин Шестаков внезапно попал в промо приморского филиала ультрапатриотического движения «Северный человек».
Совет ДФО
Главным событием трехдневного визита во Владивосток заместителя председателя правительства РФ и полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева стало заседание Совета ДФО. В Дом переговоров съехались все 11 глав дальневосточных регионов. Большая сборка нужна была, чтобы сверить часы по всем планам развития территорий (в немалой доле — по мастер-планам). Символично, что 11 человек — это целая футбольная команда. И тем сильнее Совет ДФО напоминал тренерский штаб в перерыве матча, с учетом сильных и слабых сторон игроков и корректировкой их игры на общий результат.
Из слабых сторон Юрий Трутнев отметил, что в регионах не выполняют планы по строительству объектов в рамках президентской дальневосточной субсидии.
«В рамках госпрограммы развития ДФО в 2024 году запланировано возведение 42 объектов капитального строительства на общую сумму 8,3 млрд рублей. При этом контракты заключены всего на 64,3%. Кассовое исполнение еще хуже». — обозначил полпред.
Основной темой заседания стали мастер-планы 25 дальневосточных городов, реализация которых оценена в 4,4 трлн рублей.
«Какой-то обеспокоенности по поводу реализации мастер-планов мы не видим. Во всех регионах главы субъектов относятся к этому очень ответственно», — дал общую оценку Юрий Трутнев.
При этом дальневосточным губернаторам было поручено открыть мастер-планы для жителей. До 31 мая информацию по всем мероприятиям мастер-планов должна быть внесена в специальную информационную платформу Минвостокразвития. Впоследствии их внесут в национальную систему мониторинга и визуализируют. Любой гражданин сможет увидеть, где и какие изменения запланированы, а также понаблюдать за реализацией проектов через видеокамеры.
По информации министра Алексея Чекункова, работа по всем мастер-планам включает 875 мероприятий в достаточно сжатый промежуток времени — до 2030 года.
«Поэтому мы берем на себя функцию федерального координатора, штаба для организации этой работы. Мы сделали соответствующую информационную платформу управления проектами. Договорились сегодня, что до 31 мая по поручению Юрия Петровича все субъекты Дальнего Востока полностью прогрузят свои мастер-планы в эту информационную систему», — сказал министр.
За рамками заседания министры и главы регионов обсуждали то, что было на нем, и актуальные текущие вопросы.
Глава Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что за мастер-планами — будущее развитие Приморского края.
«Для нас они имеют большое значение. Это новые поликлиники, школы, стадионы, парки, мосты, развязки, горнолыжные курорты, развитие туристической инфраструктуры. Это развитие региона, которое было согласовано, прежде всего, по распоряжению Юрия Петровича Трутнева, все шесть мастер-планов согласованы с жителями. Это наше будущее, планы, которые мы будем реализовывать каждый год, в том числе, за счет средств из федерального бюджета», — отметил Губернатор.
"С начала года зафиксировано примерно 500 пожаров, для сравнения в прошлом году на этот период времени их было 600. Площадь, пройдённая огнём, в прошлом году составила более 100 тысяч кв. м, в этом году — 70 тысяч. Динамика снижения — почти уже в два раза, — апеллировал к цифрам министр, добавив, что его ведомство провело сверку и определилось с прогнозами, чего ждать от природы в мае, июне, июле и августе, а также как на это реагировать. В том числе, быстро перемещать технику из региона в регион в зависимости от того, где она сейчас необходима. Опять же — командная работа.
Весной Дальний Восток не только горит, но и тонет. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал ИА PrimaMedia, что сейчас под угрозой паводковой волны в его регионе находятся 15 населенных пунктов, где живет 25 тысяч человек. Он следит за практикой других регионов, в том числе, за приморским опытом создания Агентства по гидтротехническим сооружениям. Из всех инструментов выбираются наиболее подходящие под условия Якутии.
«В этом году мы ожидаем, что паводковая ситуация не будет отличаться ни в худшую, ни в лучшую сторону от средних многолетних значений, — отметил он. — Подготовительная работа идет. Но стихия — это стихия, если вода придет, то наша главная задача — избежать серьезных потерь. Как для экономики, так для жизни и здоровья людей. И максимально в кратчайшие сроки все восстановить. Но мы готовимся».
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал подробности недавнего рабочего визита в Китай. Особенно губернатор подчеркивал развитие отношений в сфере медицины, туризма и буддизма. Китайская сторона организовали для бурятской делегации поездку в Тибет, где они помимо культурной программы наблюдали и впечатлялись настоящим бумом инфраструктурного строительства. Прокомментировал Алексей Цыденов и недавний рейтинг губернаторов от «Минченко консалтинг» (18+), где эксперты включили его в список глав регионов с потенциалом к повышению на федеральный уровень.
«Мне конечно отрадно, что меня кто-то хорошо оценивает. Но это не так. Я на самом деле работаю в Республике. Уже конец апреля, уже в принципе все определено и видно. Скажем так, это экспертное рассуждение, но не фактическая информация» — дипломатично заметил он.
«Могу только сказать, что слухов всегда много в преддверии утверждения нового состава правительства РФ. Под этими слухами оснований нет, — заверил он. — Я искренне хочу и настроен довести до результата задачи, решение которых началось на Камчатке».
Владимир Солодов заявил о желании доработать текущий срок, а потом, если будет доверие граждан и президента, то и следующий.
«Хотя я, как человек, относящий себя к команде президента, готов все поставленные задачи выполнять», — сделал важное добавление губернатор.
Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на вопрос, настолько ли необходимы столь жесткие ограничения для граждан перед майскими праздниками (там жителям запретили охотиться и, в принципе, выходить в лес без крайней необходимости, и даже ввели выплаты для тех, кто будет сообщать о нарушении этих запретов) ответил, что не видит ничего экстраординарного в мерах и пообещал, что, «как только ситуацию с пожарами удастся взять под полный контроль, тогда все ограничения будут сняты».
На другой вопрос Ростислав Гольдштейн ответил быстрее, чем получилось его задать. Только корр. ИА PrimaMedia произнес кодовое слово «Валентина Матвиенко», как губернатор уже оборвал остальное скороговоркой: «Еврейская автономная область останется самобытной на карте Российской Федерации».
Глава Забайкальского края Александр Осипов, которому предстоят выборы в грядущем сентябре, откровенно рассказал об итогах своей пятилетки.
«Это был прорыв, — кратко заметил он. — Прорыв одновременно со страгиванием с места и даже со скольжением в обратную сторону».
Он пояснил, что практически 30 лет в Забайкалье не было никаких серьезных изменений с точки зрения развития.
«Мы эту тенденцию изменили. Можно откровенно сказать, переломили даже и задали серьезную динамику на движение вперед», — заметил Осипов.
На выборах он приветствует наличие здоровой политической конкуренции.
«Мое внутреннее убеждение, что политическая состязательность, конкуренция полезны. Не дает глазу замылиться, подталкивает задуматься о чем-то, на какие-то вещи посмотреть иначе. Это очень полезно. Посмотрим, какая будет конфигурация. Думаю, что основные партии наши будут принимать участие, безусловно», — поделился своим видением губернатор.
Но в первую очередь, по его словам, для него это будет конкуренция с самим собой.
«Народ от нас ждет, и я это остро сам понимаю и чувствую, что мы должны развиваться быстро, должны создать людям условия жизни здесь и сейчас. Правительство и местное самоуправление работают напряженно. Нередко они из-за этого стонут, но они тоже понимают, что кому-то надо приходить и распинаться на работе. Так что, в первую очередь это вызов к самим себе».
Ну что ж, бой с тенью уже два года как стал главной парадигмой, сценарием и интригой губернаторских кампаний.
Медаль Кожемяко
Совет ДФО начался с вручения наград. Губернатор Олег Кожемяко получил медаль «За укрепление боевого содружества» за активное участие и оказание помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. Награду ему вручил врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.
Событие указывает на признание Москвой заслуг главы Приморья в продвижении повестки СВО.
Олег Кожемяко демонстрирует личную вовлеченность и инициативу с самого начала спецоперации. Он был одним из первых среди коллег, если не считать главу Чечни Рамзана Кадырова, кто посетил Донбасс. Поездка состоялась уже в апреле 2022 года. Следующая состоялась через месяц — в мае 2022. В июле 2022 год был создан добровольческий отряд «Тигр». В своих дальнейших многочисленных визитах глава региона посещал приморских бойцов, привозя технику и оборудование, медицинские средства и гуманитарную помощь. Одновременно в региональном законодательстве закреплялись меры поддержки участникам СВО и их семьям. Их пакет до сих пор регулярно обновляется. Ряд инициатив вышли за пределы субъекта и был масштабирован на другие территории. Были явлены общественные инициативы и оригинальные подходы. Олег Кожемяко отправил в зону СВО не менее семи внедорожников, мотивировав региональный бизнес и общество к брать пример. Договорился с лесопромышленниками о бесплатных поставках древесины на укрепление блиндажей и окопов. Объявил о передаче изъятой у браконьеров техники на нужды СВО. Ввел в свою команду бывшего командира отряда «Тигр», поставив его вице-губернатором по внутренней политике. Никогда еще императив президента о том, что участники спецоперации должны в приоритетном порядке занимать ведущие позиции в госуправлении, не реализовался так близко к тексту. В общем, как мы уже писали, это тот случай, когда не политический тренд понуждает главу региона к определенным действиям, а глава региона своими действиями разгоняет политический тренд.
Добавим, что такие же медали были вручены губернаторам Магаданской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа.
«Спасибо всем губернаторам, считаю, что награды заслуженны, работа действительно ведется», — сказал полпред президента Юрий Трутнев после награждения.
Разговоры о повышении. Новая глава
Олег Кожемяко на этой неделе попал не только в «зеленую зону» свежего выпуска рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» от КХ «Минченко консалтинг», но и сохранил свои позиции в списке потенциальных претендентов на повышение.
По мнению экспертов, сейчас ключевая кадровая и политическая интрига связана с тем, кто из региональных глав уйдет на повышение в федеральные органы власти после инаугурации президента в мае.
В список потенциальных претендентов вошли губернаторы с наиболее сильной поддержкой среди членов «Политбюро 2.0», которые провели на посту не менее чем один полный срок полномочий. Этот перечень составители рейтинга давали в предыдущем выпуске, а в свежем подтвердили его и «наличие федеральных амбиций» губернаторов.
Из дальневосточных губернаторов в список потенциальных кандидатов на повышение вошли приморский губернатор Олег Кожемяко, Алексей Цыденов (Бурятия) и Сергей Носов (Магаданская область).
Спрашивать экспертов о возможном повышении Олега Кожемяко на федеральный уровень с каждым витком подобных обсуждений становится все более и более непростой задачей. Тема муссируется дольше десяти лет и уже не дает пространства для новых тезисов, а старые и так ясны.
Появление таких разговоров в медиа иллюстрирует федеральный статус Олега Кожемяко, давно переросшего губернаторское кресло. Эксперты отмечают у него хорошую социологию, публичность, дипломатические контакты с коллегами и даже главами других государств, энергичное продвижение повестки СВО и прочий набор опций и компетенций административного тяжеловеса.
В разные времена Олега Кожемяко прочили на министерские позиции в правительство РФ, полпредом на новые территории, послом или спецпредставителем в Белоруссию и так далее. Правда, каждый раз подчеркивалось, что Приморье — тот сложный регион, удержать который в системном русле может только политический тяжеловес, знакомый с местной спецификой. В таком ключе Приморский край становится во всех смыслах магнитом. Он и притягивает к себе, но и не дает вырваться из своего поля. По крайней мере, без равноценной замены.
Алексеев в бирюзовом периоде
Приморский миллиардер из глобального списка Forbes, совладелец ГК DNS Дмитрий Алексеев планирует вступить в партию «Новые люди». Об этом он заявил в беседе с корр. ИА PrimaMedia, комментируя слияние его нынешнего политического пристанища — «Партии Роста», с «бирюзовой» партией.
«Сейчас будет официальная трансформация (партийных структур — ред.), которая займет какое-то время. Организационно это, наверное, будет напоминать ликвидацию “Партии Роста” и вступление ее членов в “Новые люди”. Скорее всего, я последую этому процессу. Есть много нюансов, но надо быть последовательным, — сказал Дмитрий Алексеев.
В новой партийной структуре он не планирует претендовать на публичные и руководящие позиции.
«Место свое я вижу скромным», — уточнил бизнесмен.
Слияние двух партий Дмитрий Алексеев назвал конструктивным процессом, а «Новых людей» — политическим объединением, которое «напоминает партию сильнее, чем остальные».
Дмитрий Алексеев входил в федеральный политсовет «Партии Роста» Бориса Титова. Также он являлся негласным лидером Приморского отделения ПР, однако его работа была заморожена после выборов в Госдуму и Заксобрание Приморья в 2021 году.
По мнению политтехнолога Вячеслава Белякова, объединение ПР и НЛ в контексте Приморья интересно тем, что в регионе есть два ярких актора этих политических организаций.
«Это Роза Чемерис (депутат ГД от НЛ) и Дмитрий Алексеев. Сейчас обе партии в регионе находятся в состоянии анабиоза, но президентская компания и реорганизация структуры могут вдохнуть в приморских Новых людей новую жизнь», — отмечал эксперт в годовом политобзоре ИА PrimaMedia.
Со своей стороны отметим, что, несмотря на нарочитую аполитичность Дмитрия Алексеева в последние годы, переход в новую партию можно расценивать, как желание не захлопывать дверь в политику окончательно, и иметь какую-никакую форточку на будущее, как спящий актив.
ДЭГ отменяется
Неделю назад мы писали, что Приморья подало заявку в Центризбирком на проведение дистанционного электронного голосования. На этой неделе пришла новость, что региона отозвал эту заявку.
Эксперты отмечают два набора причин, почему так произошло. Первый — технический. Для проведения ДЭГ необходимо подготовить оборудование и цифровую инфраструктуру, обучить специалистов и, в целом, это все еще большой эксперимент, который нуждается в обкатке. Общая позиция состоит в том, что за ним будущее. Но нет никакой спешки, чтобы это будущее наступило здесь и сейчас.
Другие причины связаны, скорее, с политическими рисками. В обществе не сформировался железный кулак доверия к ДЭГ, который бы разрушил все доводы оппонентов. К тому же, при всей своей модности и высокотехнологичности, избирательная система в Приморье со всеми ее УИКами и ТИКами долго выстраивалась для того, чтобы стать понятной и предсказуемой для ее творцов. Вполне возможно, что, не имея таких же представлений о понятности и предсказуемости ДЭГ, в этот раз было решено сделать шаг назад и еще раз посмотреть на этого незнакомца со стороны.
Владивостокский человек
Глава Владивостока Константин Шестаков отметился небольшой историей с ультрапатриотическим движением «Северный человек», ненароком попав в промо ролик (18+), посвященный открытию их филиала в дальневосточной столице.
Для этого мэру хватило лишь похвалить в ходе боев по панкратиону «Северную трибуну» — спортивное ответвление организации, члены которого на разных соревнованиях поддерживают славянских спортсменов и громко бьют в барабаны. Дальше все сделали активисты.
В группах движения на протяжении нескольких дней распространялось видео с репликой градоначальника на международном турнире по панкратиону «MFP 244 х Open FC» (18+) на кубок главы города, прошедшем 13 апреля. На нем Константин Шестаков обращается с благодарностями к северной зрительской трибуне, с которой, как сообщала пресс-служба краевого Минспорта, «громкими и дружными лозунгами под бой барабана спортсменов мотивировали представители славянского объединения “Северный человек”.
Под лозунгами имеются в виду кричалки «Не отступать и не сдаваться», а также скандирования переклички «Русские, вперед», ранее чаще всего использовавшейся футбольными фанатами (видео с кричалками широко распространялись на ресурсах движения).
«Северный человек» сказал сегодня самое главное: «Только Русь, и только победа». Ребята, без вас это мероприятие было бы не таким замечательным. Благодарю за участие", — обратился Константин Шестаков к трибуне.
Эту речь главы города представители движения и использовали в пре-кампании запуска своего отделения. Видео, в котором «склеены» выступление Шестакова и призыв руководителя ячейки поучаствовать в открытии филиала, накануне учредительного съезда у себя в соцсетях разместил исполнитель и один из лидеров движения «Северный человек» Михаил Маваши, сопроводив оценкой «Мэр Владивостока Константин Шестаков — мужчина!».
С этим заявлением глупо спорить. Как и с тем, что публичный образ главы Владивостока сильнейшим образом контрастирует с фанатской эстетикой и прочими агрессивными средами. Все-таки, привычная стихия для Константина Шестакова — заседание городских комиссий и штабов, протокольные встречи, школьные столовые, классы робототехники и шахмат, урбанистические сходки и осмотр ремонта какой-нибудь теплотрассы. Поэтому, безусловно, попадание главы Владивостока в подобные истории — любопытный, но сиюминутный факт сюрреализма.