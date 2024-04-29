Новый Алексеев, отозванный ДЭГ и сборка губернаторов у Трутнева

Олег Кожемяко демонстрирует личную вовлеченность и инициативу с самого начала спецоперации. Он был одним из первых среди коллег, если не считать главу Чечни Рамзана Кадырова, кто посетил Донбасс. Поездка состоялась уже в апреле 2022 года. Следующая состоялась через месяц — в мае 2022. В июле 2022 год был создан добровольческий отряд «Тигр». В своих дальнейших многочисленных визитах глава региона посещал приморских бойцов, привозя технику и оборудование, медицинские средства и гуманитарную помощь. Одновременно в региональном законодательстве закреплялись меры поддержки участникам СВО и их семьям. Их пакет до сих пор регулярно обновляется. Ряд инициатив вышли за пределы субъекта и был масштабирован на другие территории. Были явлены общественные инициативы и оригинальные подходы. Олег Кожемяко отправил в зону СВО не менее семи внедорожников, мотивировав региональный бизнес и общество к брать пример. Договорился с лесопромышленниками о бесплатных поставках древесины на укрепление блиндажей и окопов. Объявил о передаче изъятой у браконьеров техники на нужды СВО. Ввел в свою команду бывшего командира отряда «Тигр», поставив его вице-губернатором по внутренней политике. Никогда еще императив президента о том, что участники спецоперации должны в приоритетном порядке занимать ведущие позиции в госуправлении, не реализовался так близко к тексту. В общем, как мы уже писали, это тот случай, когда не политический тренд понуждает главу региона к определенным действиям, а глава региона своими действиями разгоняет политический тренд.