Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека

В опубликованном в 2023 году отчете УВКПЧ ООН говорилось, что количество нарушений украинскими войсками прав людей на свободу и безопасность резко возросло с 24 февраля 2022 года, в том числе фиксировались произвольные задержания и насильственные исчезновения. В организации отметили, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.