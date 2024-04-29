Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека

«В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30−34, 38, 39, 41−44, 53 конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», — говорится в заявлении.
Таким образом, ограничения действуют в отношении статей украинской конституции о неприкосновенности жилья, тайне переписки, невмешательстве в личную и семейную жизнь, свободе передвижения, праве на свободу мысли и слова, праве на участие в управлении общественными делами и свободно избирать и быть избранными и ряд других.
Меры, применяемые на Украине во время военного положения, могут считаться отступлением от Конвенции о защите прав человека и пакта о гражданских и политических правах. Среди подобного: принудительное отчуждение имущества для нужд государства, комендантский час, особый режим въезда и выезда, осуществление досмотров, запрет митингов и демонстраций, запрет или ограничение на выбор места пребывания или места жительства.
В своем заявлении Украина отменила отступление от ряда статей конвенции и пакта, касающихся, в частности, принуждения к труду, произвольных задержаний, а также права на свободу мысли, совести и религии и свободу мирных собраний.
Заявление об отступлении от конвенции и пакта Украина подала в Совет Европы в марте 2022 года. При этом еще в мае 2015 года Верховная рада Украины объявила о праве Киева отступить от ряда международных обязательств по защите прав человека в рамках проведения так называемой «АТО».
В опубликованном в 2023 году отчете УВКПЧ ООН говорилось, что количество нарушений украинскими войсками прав людей на свободу и безопасность резко возросло с 24 февраля 2022 года, в том числе фиксировались произвольные задержания и насильственные исчезновения. В организации отметили, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.