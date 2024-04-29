Экс-министр финансов Лира Игтисамова может получить новое назначение

— Лира Закуановна выросла в этом министерстве, — продолжает Рустем Ринатович. — Среди ее главных учителей были такие министры, как Рузалия Хисматуллина и Рида Субханкулова. На мой взгляд, она проводила взвешенную бюджетную политику. При этом Лире Закуановне, несмотря на тяжелый период пандемического и санкционного кризиса, удалось сбалансировать бюджет в непростых условиях. Да, безусловно была сформирована очень серьезная финансовая подушка прошлыми правительствами, которая отличалась тем, что не было существенного объема долга и дефицитного бюджета. Но управленческая политика изменилась, тем не менее бюджет сохранил свою сбалансированность, несмотря на изменение ряда бюджетных параметров.