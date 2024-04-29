Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр финансов Лира Игтисамова может получить новое назначение

На минувшей неделе министр финансов Башкирии Лира Игтисамова покинула свой пост.

Она ушла из ведомства по собственному желанию. Своим указом глава республики Радий Хабиров назначил исполняющим обязанности главы «финансового» министерства Светлану Малинскую, которая с марта 2020 года трудилась первым заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики.

Другим указом руководитель региона освободил Лиру Игтисамову не только от должности министра, которую она занимала с 2019 года, но и вице-премьера правительства Башкирии, куда ее назначили в 2022-м.

Г-жа Игтисамова руководила финансовым блоком правительства в непростое для республики время. Сначала началась пандемия коронавируса, затем санкции и военная спецоперация.

«Могу дать только положительную оценку деятельности Лиры Закуановны. Я пересекался с ней во время работы в башкирском парламенте — как в шестом созыве, так и седьмом. Поскольку я являюсь членом бюджетного комитета, практически каждый раз на заседании возникал вопрос, касающийся ее ведомства».

рассказал депутат Госсобрания РБ Рустем Ахунов.

По словам доктора экономических наук, в отличие от других ведомств в республике министерство финансов является «самым консервативным». И здесь сформирована определенная школа и преемственность.

— Лира Закуановна выросла в этом министерстве, — продолжает Рустем Ринатович. — Среди ее главных учителей были такие министры, как Рузалия Хисматуллина и Рида Субханкулова. На мой взгляд, она проводила взвешенную бюджетную политику. При этом Лире Закуановне, несмотря на тяжелый период пандемического и санкционного кризиса, удалось сбалансировать бюджет в непростых условиях. Да, безусловно была сформирована очень серьезная финансовая подушка прошлыми правительствами, которая отличалась тем, что не было существенного объема долга и дефицитного бюджета. Но управленческая политика изменилась, тем не менее бюджет сохранил свою сбалансированность, несмотря на изменение ряда бюджетных параметров.

Рустем Ахунов считает, что уход с этого поста Лиры Игтисамовой для ведомства и республики «будет потерей».

В ее лице мы потеряли большого профессионала своего дела. Полагаю, что Лира Игтисамова ушла по собственному желанию, потому что где-то, может быть, переросла, может быть, устала и решила поменять место работы.

уверен он.

По словам Рустема Ахунова, смена команды главы Башкирии Радия Хабирова в преддверии осенних выборов носит стихийный характер.

— Не вижу определенной плановости в этих кадровых решениях, и они где-то носят спонтанный и вынужденный характер, — прокомментировал он. — Где-то это связано с наличием определенных претензий с разных сторон. Я считаю, что в сентябре, после выборов главы региона, не стоит ожидать каких-то сверхизменений, потому что сейчас очень сузилась кадровая скамейка. Перестановки, безусловно, будут, но скамейка не позволяет делать какие-то решительные и серьезные обновления.

Директор Института стратегических исследований АН РБ Владимир Савичев охарактеризовал Лиру Игтисамову как «человека очень профессионального в финансовой сфере, который прошел хорошую школу».

— Думаю, что у нее будет достаточно хорошее предложение по дальнейшему месту работы, — сказал политолог. — Все, кто уходил из нашего минфина, дальше двигались по карьерной лестнице. Такие специалисты востребованы и продолжают продвигаться по карьерной лестнице.

Сегодня, по словам г-на Савичева, в правительстве республики идет постоянная ротация кадров.

— За это время неоднократно происходили изменения, — продолжает Владимир Леонидович. — Понятно, что где-то они продиктованы требованиями федерального центра. А принять отставку министра финансов можно только с их согласия.

По прогнозам экспертов, Лира Игтисамова получит новое назначение.

Отметим, что Светлана Малинская считается опытным финансистом и имеет более 10 лет стажа в федеральных органах исполнительной власти. В министерстве экономического развития республики она трудилась с 2016 года, где занималась вопросами инвестиционной политики. В частности, под ее началом разрабатывалось строительство объектов инфраструктуры в уфимском Забелье и межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

Кроме того, произошли изменения и в структуре республиканского правительства. Ликвидировали ставку заместителя премьер-министра — министра финансов. Вместо нее ввели две: вице-премьера и министра финансов.