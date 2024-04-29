Экс-министр финансов Лира Игтисамова может получить новое назначение

Она ушла из ведомства по собственному желанию. Своим указом глава республики Радий Хабиров назначил исполняющим обязанности главы «финансового» министерства Светлану Малинскую, которая с марта 2020 года трудилась первым заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики.
Другим указом руководитель региона освободил Лиру Игтисамову не только от должности министра, которую она занимала с 2019 года, но и вице-премьера правительства Башкирии, куда ее назначили в 2022-м.
Г-жа Игтисамова руководила финансовым блоком правительства в непростое для республики время. Сначала началась пандемия коронавируса, затем санкции и военная спецоперация.
«Могу дать только положительную оценку деятельности Лиры Закуановны. Я пересекался с ней во время работы в башкирском парламенте — как в шестом созыве, так и седьмом. Поскольку я являюсь членом бюджетного комитета, практически каждый раз на заседании возникал вопрос, касающийся ее ведомства».
По словам доктора экономических наук, в отличие от других ведомств в республике министерство финансов является «самым консервативным». И здесь сформирована определенная школа и преемственность.
— Лира Закуановна выросла в этом министерстве, — продолжает Рустем Ринатович. — Среди ее главных учителей были такие министры, как Рузалия Хисматуллина и Рида Субханкулова. На мой взгляд, она проводила взвешенную бюджетную политику. При этом Лире Закуановне, несмотря на тяжелый период пандемического и санкционного кризиса, удалось сбалансировать бюджет в непростых условиях. Да, безусловно была сформирована очень серьезная финансовая подушка прошлыми правительствами, которая отличалась тем, что не было существенного объема долга и дефицитного бюджета. Но управленческая политика изменилась, тем не менее бюджет сохранил свою сбалансированность, несмотря на изменение ряда бюджетных параметров.
Рустем Ахунов считает, что уход с этого поста Лиры Игтисамовой для ведомства и республики «будет потерей».
В ее лице мы потеряли большого профессионала своего дела. Полагаю, что Лира Игтисамова ушла по собственному желанию, потому что где-то, может быть, переросла, может быть, устала и решила поменять место работы.
По словам Рустема Ахунова, смена команды главы Башкирии Радия Хабирова в преддверии осенних выборов носит стихийный характер.
— Не вижу определенной плановости в этих кадровых решениях, и они где-то носят спонтанный и вынужденный характер, — прокомментировал он. — Где-то это связано с наличием определенных претензий с разных сторон. Я считаю, что в сентябре, после выборов главы региона, не стоит ожидать каких-то сверхизменений, потому что сейчас очень сузилась кадровая скамейка. Перестановки, безусловно, будут, но скамейка не позволяет делать какие-то решительные и серьезные обновления.
Директор Института стратегических исследований АН РБ Владимир Савичев охарактеризовал Лиру Игтисамову как «человека очень профессионального в финансовой сфере, который прошел хорошую школу».
— Думаю, что у нее будет достаточно хорошее предложение по дальнейшему месту работы, — сказал политолог. — Все, кто уходил из нашего минфина, дальше двигались по карьерной лестнице. Такие специалисты востребованы и продолжают продвигаться по карьерной лестнице.
Сегодня, по словам г-на Савичева, в правительстве республики идет постоянная ротация кадров.
— За это время неоднократно происходили изменения, — продолжает Владимир Леонидович. — Понятно, что где-то они продиктованы требованиями федерального центра. А принять отставку министра финансов можно только с их согласия.
По прогнозам экспертов, Лира Игтисамова получит новое назначение.
Отметим, что Светлана Малинская считается опытным финансистом и имеет более 10 лет стажа в федеральных органах исполнительной власти. В министерстве экономического развития республики она трудилась с 2016 года, где занималась вопросами инвестиционной политики. В частности, под ее началом разрабатывалось строительство объектов инфраструктуры в уфимском Забелье и межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.
Кроме того, произошли изменения и в структуре республиканского правительства. Ликвидировали ставку заместителя премьер-министра — министра финансов. Вместо нее ввели две: вице-премьера и министра финансов.