Глава ГПК Беларуси назвал основные причины очередей на границе с Евросоюзом

Он также отметил, что, если у соседних стран еще сохраняется понятие о межгосударственном взаимодействии, то железный занавес не опустится. Глава ГПК добавил, что пункты пропуска предназначаются в первую очередь для общения между людьми, для экономических, культурных взаимосвязей.