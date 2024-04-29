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Глава ГПК Беларуси назвал основные причины очередей на границе с Евросоюзом

Глава Госпогранкомитета Беларуси назвал причины очередей на границе с ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов в эфире СТВ озвучил основные причины очередей на границе с Европейским союзом.

По его словам, основной причиной очередей на границе является закрытие пунктов, в частности, речь идет о литовских пунктах пропуска.

— Во-вторых, это неритмичная работа пограничников и таможенных служб сопредельных государств, — уточнил Константин Молостов.

Глава ГПК пояснил, что порой доходит до того, что за сутки в одном из пунктов пропуска от договорной нормы сопредельная сторона приняла только 20% от установленной нормы.

— Мы призываем их к нормальной работе, но, к сожалению, пока все так, как есть.

Он также отметил, что, если у соседних стран еще сохраняется понятие о межгосударственном взаимодействии, то железный занавес не опустится. Глава ГПК добавил, что пункты пропуска предназначаются в первую очередь для общения между людьми, для экономических, культурных взаимосвязей.

— Надеюсь, что со стороны соседних государств этого не произойдет.

Он подчеркнул, что Беларусь является открытой страной, заметив, что об этом неоднократно говорил президент Беларуси.

— Пограничники всегда готовы обеспечить функционирование всех пунктов пропуска, которые у нас определены указом президента.

ЕС