Глава ГПК Беларуси назвал основные причины очередей на границе с Евросоюзом

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов в эфире СТВ озвучил основные причины очередей на границе с Европейским союзом.
По его словам, основной причиной очередей на границе является закрытие пунктов, в частности, речь идет о литовских пунктах пропуска.
— Во-вторых, это неритмичная работа пограничников и таможенных служб сопредельных государств, — уточнил Константин Молостов.
Глава ГПК пояснил, что порой доходит до того, что за сутки в одном из пунктов пропуска от договорной нормы сопредельная сторона приняла только 20% от установленной нормы.
— Мы призываем их к нормальной работе, но, к сожалению, пока все так, как есть.
Он также отметил, что, если у соседних стран еще сохраняется понятие о межгосударственном взаимодействии, то железный занавес не опустится. Глава ГПК добавил, что пункты пропуска предназначаются в первую очередь для общения между людьми, для экономических, культурных взаимосвязей.
— Надеюсь, что со стороны соседних государств этого не произойдет.
Он подчеркнул, что Беларусь является открытой страной, заметив, что об этом неоднократно говорил президент Беларуси.
— Пограничники всегда готовы обеспечить функционирование всех пунктов пропуска, которые у нас определены указом президента.