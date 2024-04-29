Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы

«28 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Глава государства сообщил, что по предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору», — говорится в сообщении.
Блинкен поздравил его с тем, что между Арменией и Азербайджаном с достигнуты договоренности в области делимитации границ.
Инициатором мирного договора и составляющих его основу пяти принципов является Азербайджан.
«Страна приложит все усилия для того, чтобы мирная повестка продолжалась и впредь. Азербайджан имеет сильную политическую волю для этого. Азербайджан поддерживает создание модели регионального сотрудничества интегрированного Южного Кавказа без каких-либо разделительных линий в регионе», — сказал Ильхам Алиев.