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Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы

Алматы. 29 апреля. КазТАГ — Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы, сообщили в пресс-службе президента.

Источник: AP 2023

«28 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Глава государства сообщил, что по предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору», — говорится в сообщении.

Блинкен поздравил его с тем, что между Арменией и Азербайджаном с достигнуты договоренности в области делимитации границ.

Инициатором мирного договора и составляющих его основу пяти принципов является Азербайджан.

«Страна приложит все усилия для того, чтобы мирная повестка продолжалась и впредь. Азербайджан имеет сильную политическую волю для этого. Азербайджан поддерживает создание модели регионального сотрудничества интегрированного Южного Кавказа без каких-либо разделительных линий в регионе», — сказал Ильхам Алиев.