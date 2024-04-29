Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы

«28 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Глава государства сообщил, что по предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору», — говорится в сообщении.