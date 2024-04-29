Польский генерал сказал, что на границе с Беларусью и Россией нужны минные поля

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что минные поля нужны на границе с Беларусью и Россией, передает БелТА.
Он отметил, что опыт украинского конфликта показывает, что знания, связанные с тем, как строить оборонительные позиции, укрепления, минные, вновь актуальны.
— Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время, — добавил Скшипчак.
Кроме того, он выразил убеждение в том, что данное строительство мощных укреплений должны начать и Польша, и Литва.