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Польский генерал сказал, что на границе с Беларусью и Россией нужны минные поля

Польский генерал: минные поля нужны на границе с Беларусью и Россией.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что минные поля нужны на границе с Беларусью и Россией, передает БелТА.

Он отметил, что опыт украинского конфликта показывает, что знания, связанные с тем, как строить оборонительные позиции, укрепления, минные, вновь актуальны.

— Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время, — добавил Скшипчак.

Кроме того, он выразил убеждение в том, что данное строительство мощных укреплений должны начать и Польша, и Литва.