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Молдову посетит вице-председатель Верховной рады Украины

Вице-спикер украинской Рады проведет в Кишиневе ряд встреч с руководством министерств и организаций Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. В Кишинев с визитом прибывает вице-председатель Верховной рады Украины Елена Кондратюк, сообщает пресс-служба парламента.

Известно, что украинский вице-спикер встретится с председателем парламента Молдовы Игорем Гросу и своей коллегой Дойной Герман. По итогам совещания Герман и Кондратюк проведут совместную пресс-конференцию.

В программу визита украинской чиновницы также включены встречи с министром здравоохранения Молдовы Аллой Немеренко, представителями МИД и Минобразования, а также с руководством Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией,

Позже Кондратюк проведет беседу с женщинами-предпринимателями, представляющими украинскую диаспору в Молдове.