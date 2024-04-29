Андрей Бочаров встретил прибывшую в Волгоград на поезде Александру Пахмутову

В понедельник, 29 мая, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Волгоградской области и города-героя Волгограда прибыла на свою малую родину на поезде. На вокзале была организована торжественная встреча нашей землячки. Ее тепло приветствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также воспитанники ансамбля «Улыбка», кадеты и юнармейцы.
Концерт Александры Пахмутовой состоится в ЦКЗ, в нем примут участие известные российские и волгоградские исполнители, а также творческие коллективы. С этой программы официально начнется всероссийское празднование юбилея легендарного композитора. В музее имени Машкова уже работает выставка «В песне — жизнь моя!», здесь представлены личные вещи и фотографии из семейного архива Александры Николаевны. В сквере Пахмутовой можно увидеть экспозицию ее редких фотографий.
В 2024 году по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Волгограде будет создана постоянная музейная выставка, посвященная композитору, учреждена ежегодная региональная премия и стипендия имени Пахмутовой, пройдет музыкальный фестиваль. Также имя композитора дадут новому культурно-образовательному центру.
1 мая в ЦКЗ Александра Николаевна будет играть на своем рояле, его специально заранее доставили в город-герой. Именно за этим инструментом были написаны многие любимые и популярные песни, известные каждому жителю страны — «Поклонимся великим тем годам», «До свиданья, Москва», «Трус не играет в хоккей» и другие.