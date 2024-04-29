Андрей Бочаров встретил прибывшую в Волгоград на поезде Александру Пахмутову

Концерт Александры Пахмутовой состоится в ЦКЗ, в нем примут участие известные российские и волгоградские исполнители, а также творческие коллективы. С этой программы официально начнется всероссийское празднование юбилея легендарного композитора. В музее имени Машкова уже работает выставка «В песне — жизнь моя!», здесь представлены личные вещи и фотографии из семейного архива Александры Николаевны. В сквере Пахмутовой можно увидеть экспозицию ее редких фотографий.