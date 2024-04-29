Замглавы Администрации президента рассказал о будущем ИП в Беларуси

Заместитель главы Администрации президента Александр Егоров в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о будущем ИП в Беларуси.
Он акцентировал внимание на том, что новый закон по вопросам предпринимательской деятельности, который подписал президент Беларуси, устанавливает равные условия, а также правила игры для работы на рынке. Егоров отметил, что закон определит равенство уплаты налога. Кроме того, закон сумеет подтолкнуть тех, кто действительно хочется заниматься бизнесом, переходить «из когорты индивидуальных предпринимателей».
— Ведь ИП — это не про бизнес, а про обеспечение себя. Когда многие, прикрываясь тем, что они ИП, осуществляют большие объемы бизнеса, это не очень справедливо. И с точки зрения законодательства не очень правильно.
Замглавы Администрации президента уточнил, что в рамках закона индивидуальным предпринимателям разрешат перейти в режим функционирования «уже как акционерных обществ или унитарных предприятий — предприятий малого и среднего бизнеса, где они будут осуществлять эту деятельность».
Он также напомнил, что все виды деятельности, которые могут осуществляться ИП, определит белорусское правительство до 1 июля 2024, а остальным до января 2026 года необходимо будет перейти в юридические лица.
— Задача правительства в рамках закона сделать этот переход бесшовным, чтобы не было никаких проблем с точки зрения изменения юридического статуса.