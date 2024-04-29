Гульназ Исмагилова временно назначена замглавы Минэкономики Татарстана

Сейчас на сайте Минэкономики РТ в качестве заместителей главы ведомства указаны и Гузель Насибуллина, занимающая этот пост с августа 2022 года (ранее она руководила отделом проектной деятельности и координации реализации национальных проектов), и Гульназ Исмагилова.