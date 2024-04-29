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Гульназ Исмагилова временно назначена замглавы Минэкономики Татарстана

Начальник отдела совершенствования государственного управления Министерства экономики Татарстана Гульназ Исмагилова временно назначена заместителем главы ведомства.

Источник: Reuters

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Назначить с 27 апреля 2024 года Исмагилову Гульназ Ильнуровну на должность заместителя министра экономики Республики Татарстан на период отсутствия основного работника Г. И. Насибуллиной», — сказано в тексте документа.

Сейчас на сайте Минэкономики РТ в качестве заместителей главы ведомства указаны и Гузель Насибуллина, занимающая этот пост с августа 2022 года (ранее она руководила отделом проектной деятельности и координации реализации национальных проектов), и Гульназ Исмагилова.

При этом на странице отдела совершенствования государственного управления на данный момент не указан его начальник (в числе прочих чиновников фигурирует только заместитель начальника отдела Тимур Минигулов).