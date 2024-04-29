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Радий Хабиров рассказал о старте двух зеленых акций в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о стартовавших в республике зеленых акциях. Первая — «Сад памяти». Одной из площадок международной акции стал парк «Патриот» в Чишминском районе республики. Здесь появились 300 лип и сосновая аллея. Радий Хабиров отметил, что всего в рамках акции будет высажено 640 тысяч деревьев.

Источник: социальные сети Радия Хабирова

Второй стартовала уже традиционная акция «Зеленая Башкирия», которая проходит в регионе два раза в год. В ней приняли участие 45 тысяч человек и 3,1 тысяч предприятий. Вместе они высадили 5,5 тысяч крупномеров и 110 тысяч кустарников. В планах — 2,5 тысяч крупномеров и 15 тысяч других саженцев.

экология