Радий Хабиров рассказал о старте двух зеленых акций в Башкирии

Второй стартовала уже традиционная акция «Зеленая Башкирия», которая проходит в регионе два раза в год. В ней приняли участие 45 тысяч человек и 3,1 тысяч предприятий. Вместе они высадили 5,5 тысяч крупномеров и 110 тысяч кустарников. В планах — 2,5 тысяч крупномеров и 15 тысяч других саженцев.