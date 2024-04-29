Антон Алиханов рассказал о строительстве рекордного количества школ в Калининградской области

В Калининградской области сейчас строится рекордное количество школ. Такое заявление сделал губернатор Антон Алиханов, который накануне побывал на шести строительных площадках. Так, сейчас строят школы на улицах Летней и Левитана, Благовещенской, корпус школы-интерната № 1, образовательных учреждений на улице Лазурной в Гурьевске и поселке Луговое Гурьевского округа.