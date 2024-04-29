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Антон Алиханов рассказал о строительстве рекордного количества школ в Калининградской области

Глава региона лично осмотрел шесть площадок.

Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области сейчас строится рекордное количество школ. Такое заявление сделал губернатор Антон Алиханов, который накануне побывал на шести строительных площадках. Так, сейчас строят школы на улицах Летней и Левитана, Благовещенской, корпус школы-интерната № 1, образовательных учреждений на улице Лазурной в Гурьевске и поселке Луговое Гурьевского округа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, все объекты -разные с точки зрения готовности и деятельности подрядчиков. В частности, опасения в своевременной готовности вызывает строительство объектов по концессионным соглашениям.

По словам Антона Алиханова, в этом году в регионе строят 8 школ и 2 детсада. Власти надеются строительство завершить до конца года.

В правительстве отмечают, что по президентской и по региональной программам в Калининградской области продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений.