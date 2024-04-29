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ГУР МО Украины пожаловалось на блокировку ботов в Telegram

Ведомство назвало решение о блокировке ботов «необоснованным» и раскритиковало руководство Telegram.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Telegram заблокировал несколько официальных украинских ботов, в том числе бот разведки. Об этом заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В Telegram-канале ведомство назвало решение о блокировке ботов «необоснованным» и раскритиковало руководство Telegram.

В ГУР заявили, что в настоящее время пытаются восстановить работу своего бота на других платформах.

Власти Украины неоднократно поднимали вопрос о необходимости запретить соцсети и мессенджеры, в частности Telegram. 25 марта в Верховную раду был внесен законопроект о регулировании работы Telegram и других общественных платформ, через которые распространяется информация. Законопроект предполагает требование о блокировке как отдельных лиц, так и каналов в целом, а также наличие на Украине полномочного представителя мессенджера для осуществления коммуникации с государственными органами украинской власти.

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