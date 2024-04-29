ГУР МО Украины пожаловалось на блокировку ботов в Telegram

Власти Украины неоднократно поднимали вопрос о необходимости запретить соцсети и мессенджеры, в частности Telegram. 25 марта в Верховную раду был внесен законопроект о регулировании работы Telegram и других общественных платформ, через которые распространяется информация. Законопроект предполагает требование о блокировке как отдельных лиц, так и каналов в целом, а также наличие на Украине полномочного представителя мессенджера для осуществления коммуникации с государственными органами украинской власти.