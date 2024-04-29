В доход государства вернут активы еще на 40 млрд тенге

Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге, из которых более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге. Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.