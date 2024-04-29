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В доход государства вернут активы еще на 40 млрд тенге

Из них более 38 млрд тенге — денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге.

Источник: primeminister.kz

Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, сообщает primeminister.kz.

Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге, из которых более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге. Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.

Кроме того, одобрено подписание инвестиционных соглашений на сумму 7 млрд тенге, в рамках которых лицами, попавшими под действие Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», будут построены два инфраструктурных объекта в городах Астана и Шымкент. Реализация этих проектов позволит создать рабочие места и обеспечит дополнительный приток налоговых поступлений.

«Работа по возврату активов — это прямая реализация политики главы государства по восстановлению социальной справедливости. Все возвращенные средства используются во благо народа Казахстана», — подчеркнул Олжас Бектенов.