Премьер-министр Беларуси Головченко совершает официальный визит в Египет

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отбыл в Арабскую Республику Египет где проведет ряд встреч и подпишет ряд документов, сообщили в пресс-службе Совета министров республики.
По данным агентства БелТА, в рамках официального визита Головченко проведет серию встреч с руководством Египта, в частности, с премьер-министром Мустафой Мадбули.
Планируется также, что Головченко посетит сервисный центра МАЗ в Египте — International Company for Industries and Projects. Гендиректор компании передаст новый седельный тягача МАЗ компании Holding Co. for Maritime and Land Transport (Минтранс Египта) для эксплуатационных испытаний.
Кроме этого, запланировано подписание контракта на реализацию техники МАЗ между ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и International Co. for Industries and Projects.
Также столице Египта 30 апреля откроется Белорусско-египетский бизнес-форум. Его готовили Федерация египетских торговых палат и БелТПП. Планируется, что главы правительств двух стран примут участие в открытии форума.
По пути в Каир 29 апреля правительственный борт приземлится в Сочи, где у премьер-министра запланированы переговоры с мэром города Алексеем Копайгородским.