Аким Риддера ушел с поста

По словам уже бывшего главы Риддера, его решение связано с семейными обстоятельствами.
«За небольшой период времени нам удалось сделать немало. Не допустили коллапса с отоплением города, инициировали строительство двух новых школ, выдержали весенний экзамен по отведению талых вод от жилых массивов и предприятий, сняли напряжение с общественным транспортом. В городе активизировались культурно-развлекательная работа, спорт», — сказал Даулет Батырбаев.
Критика в социальных сетях, по словам экс-акима, помогала находить болевые точки жизни города, оперативно их устранять.
«Очень надеюсь и верю, что все намеченные планы новому руководству удастся воплотить в реальность, от чего жизнь горожан станет лучше и позитивнее», — отметил в заключение бывший градоначальник.
Исполняющим обязанности акима Риддера назначен заместитель акима Мурат Байжуменов, курирующий вопросы ЖКХ, строительства и промышленности.
По информации официального сайта акимата Риддера, Даулет Батырбаев родился 7 июля 1976 года в городе Семипалатинске Восточно-Казахстанской области, женат, 4 детей.
Образование — высшее. В 1998 году окончил государственный университет «Семей» по специальности «экономика и менеджмент в отраслях агропромышленного комплекса», в 2001 году — Новосибирский гуманитарный институт по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 1998 году в Семее с должности методиста представительства Новосибирского гуманитарного института. Затем был брокером, директором ТОО Фирма «Азия», занимался предпринимательством, работал директором ТОО «Дегелен Семей тау».
В 2009 году стал главным специалистом отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Усть-Каменогорска. Занимал посты заместителя акима Меновновского сельского округа, начальника отдела Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района ВКО, заместителя акима Уланского района, акима Уланского района, акима Бескарагайского района, руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО, председателя правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области».
С августа 2023 года был назначен акимом Риддера.