Аким Риддера ушел с поста

«За небольшой период времени нам удалось сделать немало. Не допустили коллапса с отоплением города, инициировали строительство двух новых школ, выдержали весенний экзамен по отведению талых вод от жилых массивов и предприятий, сняли напряжение с общественным транспортом. В городе активизировались культурно-развлекательная работа, спорт», — сказал Даулет Батырбаев.