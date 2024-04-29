Шансы Молдавии и Украины вступить в ЕС решили оценивать отдельно

Он отметил, что Брюссель планирует провести тщательную экспертизу достижений Молдавии и Украины «по существу».
До этого президент Молдавии Майя Санду рассказала, что референдум о вступлении государства в Евросоюз является конституционным, он может пройти в октябре текущего года.
Еще раньше в Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от вступления в ЕС. Предполагалось, что власти будут нести ответственность, если решат свернуть с курса евроинтеграции. Она будет провозглашена «единственно возможным курсом страны». Соответствующий законопроект опубликовали на сайте главы государства.