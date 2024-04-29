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Губернатор Виталий Хоценко сделал заявление по омским дорогам

В понедельник, 29 апреля 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест совершили совместный осмотр хода ремонтных работ на автомагистралях города.

По результатам выезда главой региона поставлены задачи по наращиванию темпов. Среди поручение, в частности, побелка бордюров и деревьев.

"Работы в городе ведутся, но темпы нужно наращивать еще активнее. Необходимо ускорить работы по очистке прибордюрных полос. Кроме того, поставлена задача по покраске бордюров и побелке деревьев.

Первым делом нужно выполнить эту работу от аэропорта до центра города, а также по центральным улицам — Интернациональная, Ленина и Красный путь, а затем дойти до самых окраин города", — написал Губернатор Виталий Хоценко.

Отметим, в 2024 год капитальный ремонт проходит на улице Маяковского и Гусарова. Кроме-то, на весь год расписан график аварийно-восстановительных работ. В списке порядка 477 дорожных участков.