В Молдавии подготовили поправки, разрешающие снос памятников

Документ опубликован в понедельник на сайте правительства. Закон о памятниках планируется дополнить статьей, в которой уточняется, что могут быть снесены монументы, «нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам», речь о памятниках категории «Б», то есть находящихся в ведении местных органов власти.