В Молдавии подготовили поправки, разрешающие снос памятников

КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Правительство Молдавии подготовило ряд поправок в законодательство, разрешающие снос ряда памятников, проект соответствующего постановления включен в повестку дня заседания кабинета министров.
Документ опубликован в понедельник на сайте правительства. Закон о памятниках планируется дополнить статьей, в которой уточняется, что могут быть снесены монументы, «нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам», речь о памятниках категории «Б», то есть находящихся в ведении местных органов власти.
Общественные деятели и оппозиционные политики в республике не исключают, что новые изменения в законодательстве могут затронуть также обелиски и стелы в честь воинов-освободителей Молдавии, которые установлены практически в каждом селе республики.
Посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам, а также жертвам Великой Отечественной войны в Молдавии.
Последний такой случай произошел в городе Рышканы, где вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Ранее глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович рассказал РИА Новости, что в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.