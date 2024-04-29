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В Петербурге утвердили выплаты ветеранам ко Дню Победы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое определяет размер выплат и условия предоставления материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе Смольного.

Источник: Коммерсантъ

Документом определены выплаты в размере от 5000 до 10 000 рублей, в зависимости от категории лиц. Минимальный уровень начислят вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, а также детям войны. Материальную помощью в 10 000 рублей от городского правительства получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, а также жители блокадного Ленинграда.

В Смольном указали, что средства поступят до 9 мая. Тем гражданам, сведений о которых нет в Электронном социальном регистре населения Санкт-Петербурга, следует обратиться в МФЦ для предоставления услуги.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ветеранам и детям ВОВ выплатят в общей сложности 1,5 млрд рублей ко Дню Победы.