В Петербурге утвердили выплаты ветеранам ко Дню Победы

Документом определены выплаты в размере от 5000 до 10 000 рублей, в зависимости от категории лиц. Минимальный уровень начислят вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, а также детям войны. Материальную помощью в 10 000 рублей от городского правительства получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, а также жители блокадного Ленинграда.