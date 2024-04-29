Башкирия переходит на новый стандарт оказания экстренной медпомощи

Это медицинская сортировка на группы, исходя из срочности лечебных мероприятий. Их всего три. По «красной ветке» будут направляться пациенты с неотложными состояниями. Это те, кто нуждается в операции или реанимации прямо сейчас. По «желтой» — все те, кому требуется неотложная помощь, но угрозы для жизни нет. А по «зеленой» пациенты с недомоганием.



«Более того, благодаря цифровой интеграции, врачи приемного покоя будут знать о новом пациенте еще до его поступления по “скорой”. Информацию о тяжести состояния, предварительном диагнозе им передадут дистанционно. А значит, у них будет возможность заранее начать готовить операционную и вызвать необходимых узких специалистов. Эти шаги позволят сократить время оказания экстренной помощи в 1,5 раза, а также 70% пациентов получить полное обследование и диагноз в течение двух часов с момента поступления», — рассказал Айрат Рахматуллин.